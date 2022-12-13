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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حريق هائل في خيرسون وخسائر فادحة لقوات موالية لروسيا

خيرسون
خيرسون

 

تعرضت مدينة خيرسون التي تم تحريرها مؤخرًا في جنوب أوكرانيا لما وصفه أحد المسؤولين بـ ”حريق هائل” خلال الساعات الماضية، وفق ماذكرت شبكة سي إن بي سي الأميركية.


وذكرت الأنباء أن الحريق حدث نتيجة القتال والقذائف بين القوات المتحاربة ما نجم عنه إصابة مبنى واندلاع الحريق الهائل به.

في غضون ذلك، لا تزال أجزاء كبيرة من أوكرانيا تعاني من نقص الطاقة بعد المزيد من الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في نهاية الأسبوع، حيث تركت غارات جوية بطائرة بدون طيار على أوديسا  1.5 مليون شخص بدون كهرباء.

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لا يزال القتال شديدا في شرق وجنوب أوكرانيا، حيث ادعى مسؤول أوكراني خلال عطلة نهاية الأسبوع أن مقاتلين متطوعين مع الروس الذين ينتمون إلى مجموعة ”فاجنر” ، وهي مجموعة عسكرية خاصة تقاتل في أوكرانيا ، تكبدوا خسائر فادحة بعد أن ضربت القوات الأوكرانية الفندق الذي كانوا يستخدمونه كمقر لهم.

يأتي ذلك، فيما اجتمع زعماء مجموعة الدول السبع بشكل افتراضي يوم أمس الاثنين لمناقشة إمكانية فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا والمزيد من المساعدة لأوكرانيا.

قال الأمين العام لحلف الناتو ، ينس ستولتنبرج ، لشبكة CNBC  ، إن الغرب حاول بناء جسور مع روسيا منذ نهاية الحرب الباردة ، لكن أي ثقة تم إنشاؤها في السنوات الأخيرة تم تدميرها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

 

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