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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور.. حظك اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 : زيادة راتبك

برج الثور وحظك اليوم
برج الثور وحظك اليوم

يتمتع مواليد برج الثور الرجال والسيدات ببعض نقاط القوة منها الثقة بالآخرين، والصبر على البلاء، الاخلاص في العمل، تحمل المسؤولية، الاستقرار النفسي.

وإليك توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022

الوقت الحالي هو وقت رائع لإطلاق هذا العمل أو المشروع الإبداعي الذي كنت تحلم به، قد يكافأ رؤسائك جهودك المخلصة ماليًا أو اجتماعيًا. في جميع الاحتمالات ، فإن أحبائك فخورون بك، إذا كنت تريد أن تحافظ على عقلك حادًا، فيجب أن تعطي الأولوية لنظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، قد يحتاج وضعك النقدي إلى بعض التحسن. 

توقعات برج الثور مهنيا

من الممكن أن تتم ترقيتك والحصول على زيادة في راتبك، إذا رأى رؤسائك جهودك المخلصة، يمكنك الحصول على علاوة.

توقعات برج الثور صحيا

ستستفيد صحتك من القرارات التي تتخذها اليوم للعيش بأسلوب حياة أكثر صحة.

توقعات برج الثور عاطفيا

قد يقرر مواليد برج الثور في علاقات طويلة الأمد في النهاية تكوين أسرة معًا، قد يكون إقناع والديك أو أجدادك أمرًا صعبًا، من أجل الحفاظ على علاقتك على قيد الحياة، يجب ألا تثق في شريكك كثيرًا أو تعتمد عليه.

توقعات برج الثور في الفترة المقبلة

قد يتمكن مواليد برج الثور قريبًا من تحسين وضعهم المالي، قد تحقق استثماراتك في الممتلكات عائدًا إيجابيًا، يمكن أن يكون إجراء الأعمال في بلد أجنبي مفيدًا أيضًا.

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