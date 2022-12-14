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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء.. حظك اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 : رحلة عمل مهمة

برج العذراء اليوم
برج العذراء اليوم

يتميز مواليد برج العذراء ببعض نقاط القوة، منها الإخلاص والوفاء، تحليل المواقف قبل التصرف، طيب القلب، الاجتهاد في العمل.

وإليك توقعات برج العذراء وحظك اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج العذراء .. حظك اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 : اعترف بمشاعرك

برج العذراء وحظك اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022

يقول التنبؤ الفلكي اليومي، نظرًا لعملك الشاق، قد تتمكن من تأمين فوائد إضافية، ستتم مشاركة الكثير من الضحك والابتسامات بينك وبين أحبائك، قد يؤدي التطور الإيجابي إلى تحسين مزاجك وتقوية روابطك، من المحتمل ألا تجلب عطلتك أو رحلة عملك الكثير من المال كما كنت تأمل.

توقعات برج العذراء مهنيا

قد يكون التقدم المهني اليوم أبطأ من المعتاد، قد يتطلب النجاح الكثير من العمل، يمكنك أنت وشركتك الاستفادة من تعلم بعض المهارات والمعلومات الجديدة.

توقعات برج العذراء صحيا

قد تلهمك زيادة نشاطك من جهودك للاستمرار، يُعتقد أن بعض أوضاع اليوجا تعزز صفاء العقل

توقعات برج العذراء عاطفيا

يحتاج مواليد برج العذراء إلى منح علاقتهم الرومانسية الجديدة بعض الوقت لتتطور، من المحتمل أن يتعلم شريكك تقدير مشاعرك وردها، مما يعمق اتصالك.

توقعات برج العذراء في الفترة المقبلة

إذا كنت ترغب في قضاء وقت ممتع مع أحبائك في المنزل ، فإن الإجازة جيدة التنظيم هي أحد الخيارات. 

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