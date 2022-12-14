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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد.. حظك اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 : شراكة جديدة تفيدك

برج الأسد وحظك اليوم
برج الأسد وحظك اليوم

يتميز مولود برج الأسد بأنه شخص مبدع، عاطفي، كريم، طيب القلب، مرح، ولديه روح الدعابة بشكل كبير.

وإليك توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022

هناك فرصة جيدة لأن تضع مبلغًا كبيرًا من المال في مخططات تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، تعد المشاركة في الرياضة بشكل منتظم إحدى الطرق للحفاظ على صحة الجسم والعقل، من ناحية أخرى، قد تكون حياتك المهنية مضيعة للوقت ومرهقة للغاية، قد يتلقى أحد مرؤوسيك معاملة تفضيلية في العمل، مما يؤدي إلى التخلي عن بعض المزايا التي يحق لك الحصول عليها.

توقعات برج الأسد مهنيا

قد يجد الأسد المنفتح على استكشاف فرص مهنية جديدة أن المصير في صالحهم، يمكنك استثمار أموالك في شيء جديد وواعد إذا انتظرت ظهور عرض أو شراكة جديدة.

توقعات برج الأسد صحيا

قد يتمتع برج الأسد بامتيازات الصحة الجيدة، يمكنك البقاء نشيطًا بدنيًا بسبب شغفك بالرياضة، قد تشعر بمزيد من الطاقة والفرح من خلال التأمل والنوم الكافي وممارسة اليوجا وتناول نظام غذائي صحي ومتنوع.

توقعات برج الأسد عاطفيا

قد يصاب شريكك بالإحباط لأنك لا تستطيع إعطاء اهتمامك الكامل للعلاقة، يضمن لك ليلة موعد لإضفاء إشراقة على مزاجه وتجديد شغفه.

توقعات برج الأسد في الفترة المقبلة

قد تكون قادرًا على نصح أحد أفراد أسرتك بشأن مسار حياتهم المهنية اليوم، من المرجح أن تكون الأسرة بأكملها سعيدة إذا تلقى أحد الشباب عرض زواج. 

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