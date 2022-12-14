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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب.. حظك اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 : بشرى لهؤلاء

برج العقرب اليوم
برج العقرب اليوم

يتسم أصحاب برج العقرب، بالصدق والأمانة والشجاعة، كما أنه يشتهر بالصديق الحقيقي الوفي.

وإليك توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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أنه من المحتمل أن تحقق أرباحًا جيدة من الصفقات الأخيرة، قد تكون في وضع يمكنك من خلاله المضاربة بأموال أكثر من المعتاد، قد تكون إدارة التزاماتك العائلية مصدر توتر لك، قد يكون هناك توتر في المنزل إذا لم تتفق أنت ووالديك، قد تتغير حياتك الرومانسية، إذا تجادلت أنت وشريكك الآخر باستمرار، يمكن أن تكون الرحلة الطويلة مزعجة ومرهقة لجسدك وعقلك.

توقعات برج العقرب مهنيا

من المرجح أن يحصل خريجو الجامعات الشباب على ساق في حياتهم المهنية، قد تساعد الفرص الجديدة في مكان العمل على إبقاء برج العقرب نشطًا ومشاركًا.

توقعات برج العقرب صحيا

فيما يتعلق بصحتك ، يجب عليك توخي الحذر، من المتوقع حدوث تقلصات عضلية خفيفة وآلام في المفاصل ، ولكن لا يتوقع حدوث أمراض خطيرة، اعثر على طبيب على الفور، قد يساعدك التأمل والنشاط البدني والنظام الغذائي الصحي على الشعور بالتحسن.

توقعات برج العقرب عاطفيا

قد ينجم الخلاف في زواجك عن عدم التواصل الفعال مع بعضكما البعض، قد تذهب دون التواصل مع الأصدقاء المقربين والعائلة لبعض الوقت.

توقعات برج العقرب في الفترة المقبلة

يمكنك أن تتوقع تحقيق مكاسب مالية من استكشاف مصادر دخل بديلة. يمكن أن يساعدك الاستثمار في مشاريع محفوفة بالمخاطر ولكنها مربحة.

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