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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 : شهرة وثروة

برج القوس وحظك اليوم
برج القوس وحظك اليوم

يتسم برج القوس ببعض نقاط القوة التي تميزه عن غيره من الأبراج، وهي روح الدعابة والمثالية، والكرم والاخلاص والثقافة.

وإليك توقعات برج القوس وحظك اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي، تعرف عليها خلال السطور التالية.

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برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 : اكتسب مهارات جديدة

برج القوس وحظك اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022

تجتهد خلال هذه الفترة مما يؤدي إلى صعودك الشخصي إلى الشهرة والثروة قد يكمن مفتاح الحفاظ على الصحة والسعادة في إيجاد التوازن الصحيح بين الجوانب الأساسية للحياة قد تجلب الحياة الرومانسية الكثير من البهجة، قد يؤدي القيام برحلة مع أصدقائك إلى إثارة ذكريات جميلة من الماضي، من ناحية أخرى ، قد يستغرق العمل من خلال النظام القانوني وحل نزاع الملكية.

توقعات برج القوس مهنيا

عرض عمل مربح محتمل في الأعمال بالنسبة للبعض، إذا كنت محظوظًا ، فقد يتيح لك تجربة بعض المهارات الجديدة ويمنحك فرصة للشعور بالرضا على المستوى الفردي، يمكنك أيضًا اكتساب بعض المهارات الجديدة المفيدة ، والتي تعد دائمًا ميزة إضافية في مكان العمل.

توقعات برج القوس صحيا

من المتوقع أن تشعر بالنشاط والقدرة اليوم ربما ستستمتع بثمار الصحة المثلى.

توقعات برج القوس عاطفيا

من المحتمل أن تشارك أنت وشريكك مشاعر عميقة لبعضكما البعض ، يمكن أن تساعد اللحظات الخاصة التي يشاركها المتزوجون حديثًا في استعادة السلام والحب في علاقاتهم.

توقعات برج القوس في الفترة المقبلة

المكاسب على الجبهة المالية تلوح في الأفق بالنسبة لمواليد القوس الذين هم منفتحون على تجربة شيء جديد، ولكن قبل أن تستثمر الأموال في مثل هذه المخططات، يجب عليك البحث. 

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