أخبار السيارات| هاتشباك جديدة للشراء من السعودية.. سيارات خارقة ظهرت وتألقت خلال العام

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

يضم السوق السعودي مجموعة من أقوى السيارات في فئة الهاتشباك، والتي تتميز بصغر حجمها ومرونتها الكبيرة في الشوارع والأماكن المزدحمة، كما تتوفر بأسعار أقل نسبياً من نظيرتها في فئة السيدان والكروس أوفر، بالإضافة لاعتمادها على محركات موفرة في استهلاك البنزين.

شهدت أسعار السيارة رينو لوجان موديل 2022 زيادة رسمية جديدة وصلت الى 10 آلاف جنيه، وطالت الزيادة جميع فئاتها المطروحة محلياً، حيث تقدم بأربعة فئات في السوق المحلية، وتعتبر أرخص سيارات الشركة في مصر.

اشتهرت العلامة التجارية الفرنسية رينو بإنتاجها للسيارات الاقتصادية بالسوق المصري، وتعتبر رينو لوجان أحد أبرزها، حيث نجحت في تحقيق انتشارا واسعاً، وذلك بسبب قلة تكاليف صيانتها وتوفر قطع غيارها.

تقدم العلامة التجارية الصينية شيري باقة من السيارات الاقتصادية في السوق المصري وخاصة في فئة السيدان والهاتشباك، ومن أبرزها اريزو موديل 2021، والتي تتميز بتوفر قطع غيارها.

شهد عام 2022 ظهور عدداً كبيراً من السيارات الخارقة التي تعمل بالكهرباء أو البنزين أو كلاهما معاً، ما يعرف بالهايبر كار أو السيارات الهجينة، حيث استثمرت العديد من العلامات التجارية الكبرى أموالاً طائلة لتطوير محركاتها الخارقة لضخ قوة أكبر، بالإضافة لتطوير التصميم الخارجي الذي يمثل أحد أهم العوامل المؤثرة في قطاع السيارات الخارقة.

يعتبر سوق السيارات المستعملة المصرى ، من أكبر أسواق المنطقة العربية، بسبب ضمه للعديد من السيارات المختلفة من الماركات العالمية، بالإضافة إلى كثرة أعداد السيارات المتواجدة به.

أعلن وكيل شركة دفسك بالسوق المحلي المصري عن زيادة سعرية جديدة للسيارة إيجل برو موديل 2022 ، والتى تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV ، بزيادة 35 الف جنيه .