عاجل
براتب يبدأ من 3000 جنيه.. انطلاق ملتقي التوظيف الثاني ببني سويف على هامش القمة الأمريكية الإفريقية|بلينكن وتشيسكيدي يبحثان الوضع الأمني والإنساني شرقي الكونغو مديرية القوى العاملة بالمنوفية تبحث تطوير الأداء بالمناطق وتسريع تقديم الخدمات للجمهور أخبار التعليم..21 ديسمبر آخر موعد للتقديم بمسابقة "معا" لمواجهة الأفكار غير السوية.. آثار عين شمس تنظم قواعد وطرق التوثيق العلمي وآليات تطبيقها نشرة المرأة|وصفة خارقة تخلصك من الكرش والأرداف للأبد.. وأعراض عند الذهاب للمرحاض تشير إلى جلطة دموية مميتة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| هاتشباك جديدة للشراء من السعودية.. سيارات خارقة ظهرت وتألقت خلال العام

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

تبدأ بـ 40 ألف ريال.. 5 سيارات هاتشباك جديدة للشراء من السعودية|صور

يضم السوق السعودي مجموعة من أقوى السيارات في فئة الهاتشباك، والتي تتميز بصغر حجمها ومرونتها الكبيرة في الشوارع والأماكن المزدحمة، كما تتوفر بأسعار أقل نسبياً من نظيرتها في فئة السيدان والكروس أوفر، بالإضافة لاعتمادها على محركات موفرة في استهلاك البنزين.

 

بورصة السيارات.. زيادة أسعار رينو لوجان موديل 2022 | صور

شهدت أسعار السيارة رينو لوجان موديل 2022 زيادة رسمية جديدة وصلت الى 10 آلاف جنيه، وطالت الزيادة جميع فئاتها المطروحة محلياً، حيث تقدم بأربعة فئات في السوق المحلية، وتعتبر أرخص سيارات الشركة في مصر.

 

بـ 200 ألف جنيه.. اشتري رينو لوجان أوتوماتيك مستعملة | صور

اشتهرت العلامة التجارية الفرنسية رينو بإنتاجها للسيارات الاقتصادية بالسوق المصري، وتعتبر رينو لوجان أحد أبرزها، حيث نجحت في تحقيق انتشارا واسعاً، وذلك بسبب قلة تكاليف صيانتها وتوفر قطع غيارها.

 

سوق المستعمل.. شيري أريزو بـ190 ألف جنيه| صور

تقدم العلامة التجارية الصينية شيري باقة من السيارات الاقتصادية في السوق المصري وخاصة في فئة السيدان والهاتشباك، ومن أبرزها اريزو موديل 2021، والتي تتميز بتوفر قطع غيارها.

 

حصاد 2022.. سيارات خارقة ظهرت وتألقت خلال العام

شهد عام 2022 ظهور عدداً كبيراً من السيارات الخارقة التي تعمل بالكهرباء أو البنزين أو كلاهما معاً، ما يعرف بالهايبر كار أو السيارات الهجينة، حيث استثمرت العديد من العلامات التجارية الكبرى أموالاً طائلة لتطوير محركاتها الخارقة لضخ قوة أكبر، بالإضافة لتطوير التصميم الخارجي الذي يمثل أحد أهم العوامل المؤثرة في قطاع السيارات الخارقة.

 

سوق المستعمل .. بـ 250 ألف جنيه أفضل هوندا سيفيك بمصر

يعتبر سوق السيارات المستعملة المصرى ، من أكبر أسواق المنطقة العربية، بسبب ضمه للعديد من السيارات المختلفة من الماركات العالمية، بالإضافة إلى كثرة أعداد السيارات المتواجدة به. 

 

بورصة السيارات .. 35 ألف جنيه ارتفاع إيجل برو فى مصر

أعلن وكيل شركة دفسك بالسوق المحلي المصري عن زيادة سعرية جديدة للسيارة إيجل برو موديل 2022 ، والتى تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV ، بزيادة 35 الف جنيه .

 

 

سوق المستعمل ايجل برو هوندا حصاد 2022 أوتوماتيك رينو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 560 جنيهًا.. هبوط قوي بأسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

وفاة حفيد المشير محمد حسين طنطاوي

بشرى سارة.. انهيار سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الآن

انهيار الدولار لأول مرة منذ شهور عالميًا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

مهيب عبدالهادي: فيريرا يقترب من الرحيل عن الزمالك

تثبيت أسعار الذهب بمصر والدولة تتدخل.. سعر عيار 21 يتراجع بقوة |شاهد

صاحب واقعة الكشري يفجّر مفاجأة عن سبب خناقته مع ابن شعبان عبدالرحيم|فيديو

3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. تفاصيل حالة الطقس لمدة 6 أيام

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات| اشتري أوبل فيكترا بسعر 55 ألف جنيه.. و5 موديلات كروس أوفر في الإمارات

أخبار السيارات.. حصاد 2022.. أحدث 10 سيارات داخل السوق المصري.. أرخص سيارة SUV موديل 2023 في مصر

أخبار السيارات وحصاد 2022| عدد السيارات المتهالكة بعد خروجها من الخدمة مصر خلال عام.. أسعار شانجان UNI-K موديل 2023 في السعودية

أخبار السيارات| 5 أنواع ارتفعت أسعارها خلال ديسمبر 2022..بـ 180 ألف جنيه .. دايهاتسو ماتيريا للعائلة الصغيرة

أخبار السيارات| أشهر 5 عربيات رياضية جديدة تبدأ من 410 آلاف جنيه.. 5 طرازات اعتمادية بالسوق المصري.. وأرخص هيونداي موديل 2023

أخبار السيارات | كروس أوفر جديدة بمصر .. أفضل 5 في سوق المستعمل

أخبار السيارات| 5 موديلات تبدأ من 17 ألف دينار 2023 بالكويت.. أرخص طراز هاتشباك في مصر.. مواصفات وسعر مينى كوبر S

أخبار السيارات|أفضل 5 أنواع مستعملة تحت 150 ألف جنيه.. ارتفاع أسعار 5 فئات من كروس أوفر في ديسمبر

ترشيحاتنا

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 14-12-2022

القوى العاملة بالإسكندرية: توفير فرص لذوي الإعاقة برواتب مجزية

يومان إجازة..العراق يحتفل بعيد الميلاد المجيد بهذه الطريقة

هتوحشني يا صاحب عمري.. عبد الغفار يودع قطه العشريني"مشمش"..ما قصتهما؟

بمشاركة 11 محافظة|معرض أيادي مصر بأسوان يحقق أكبر عملية بيع للمنتجات التراثية.. شاهد

أخبار السيارات| هاتشباك جديدة للشراء من السعودية.. سيارات خارقة ظهرت وتألقت خلال العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة|وصفة خارقة تخلصك من الكرش والأرداف للأبد.. وأعراض عند الذهاب للمرحاض تشير إلى جلطة دموية مميتة

«صفوح شغالة».. نافس عبد الوهاب بعد تغيير صوت جورج وسوف بهذه الأغنية

صاحب واقعة الكشري يفجّر مفاجأة عن سبب خناقته مع ابن شعبان عبدالرحيم|فيديو

متحرجش نفسك.. طرد غازات البطن نهائيًا بـ 6 حيل مُجرّبة

فيديو

تفوقوا في كل شيء..الأرجنتين تتأهل لنهائي كأس العالم على حساب كرواتيا.. شاهد

مشاهير استخدموه.. تعرف على عيوب ومزايا تطبيق Lensa Ai.. فيديو جراف

قرار عاجل من النيابة.. تطورات جديدة في قضية هدير عاطف وضبط طليقها

حقيقة إيقاف برنامج ياسمين عز وأول رد من الإعلامية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ