غير صحي.. احذر الإفراط في تناول السوداني يهدد صحتك

الفول السوداني يعتبر من المكسرات و المسليات التي تحتوي على البروتين والعديد من العناصر الغذائية الأساسية، لكن رغم ذلك تناول الكثير من المكسرات يمكن أن يكون له آثار سلبية على صحتك.

أكد موقعlivestrong، أن يسبب الاستهلاك المفرط لـ الفول السوداني بعض الآثار الجانبية ، كان أهمها ..

-يساهم في زيادة الوزن

أحد مساوئ الفول السوداني ، على الرغم من مساهمته في صحتك العامة ، هو محتواه العالي من السعرات الحرارية، يمكن أن تحدث السعرات الحرارية فرقًا إذا كنت تحاول التحكم في وزنك.

فمن عيوب تناول الفول السوداني أنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من الدهون، على الرغم من أنك تحتاج إلى الدهون في نظامك الغذائي ، إلا أن الدهون تحتوي على ضعف السعرات الحرارية الموجودة في البروتين.

يعد الاستغناء عن الدهون المشبعة واستبدالها بالدهون "الجيدة" خيارًا صحيًا، تقول جمعية القلب الأمريكية إن الدهون المشبعة يمكن أن ترفع الكوليسترول الكلي وتقلب التوازن نحو المزيد من الكوليسترول الضار LDL ، مما قد يؤدي إلى انسداد الشرايين. لهذا السبب ، توصي الإرشادات الغذائية بالحد من تناول الدهون المشبعة إلى أقل من 10 في المائة من السعرات الحرارية اليومية.

-يمنع امتصاص المعادن

الفول السوداني مصدر جيد للفوسفور و يعتبر هذا العنصر الموجود في السوداني يكون في شكل تخزين يسمى حمض الفيتيك أو فيتات، غالبًا ما يشار إلى الفيتات بمضادات المغذيات لأنها تخلب معادن أخرى ، مما يمنع قدرة الجسم على الاستفادة منها.

عندما تأكل الفول السوداني تقلل من امتصاص المعادن الغذائية الأخري ، و المعادن الأكثر عرضة للخطر هي الحديد والزنك والكالسيوم والمنغنيز بالإضافة إلى ذلك ، تقلل الفيتات من هضم البروتين ، وبمرور الوقت يمكن أن يؤدي ذلك إلى نقص المعادن والحساسية وتهيج في الأمعاء ، كما يمكن أن تساهم الفيتات في نقص المعادن ، خاصة عند الأطفال الصغار أو الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية.

يمكنك تقليل المخاطر عن طريق تناول نظام غذائي متوازن يشمل جميع المجموعات الغذائية. ولكن إذا كنت تعاني من نقص في المعادن ، مثل الزنك أو الحديد ، فإن الحد من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من حمض الفايتك ينصح به من قبل جمعية الجهاز الهضمي.



تشمل أعراض وعلامات الحساسية تجاه الفول السوداني ما يلي:

سيلان الأنف

تفاعلات الجلد ، مثل الحكة ، والشرى ، والاحمرار أو التورم

وخز في الفم والحلق

مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والقيء والغثيان

ضيق في التنفس أو صفير

في رد الفعل التحسسي الشديد ، قد ينتج عن الحساسية المفرطة ، مما يستلزم العلاج بالإبينفرين أو رحلة فورية إلى المستشفى.