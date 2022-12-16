عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بنسبة 5%.. شروط حصول موظف الحكومة على علاوة الترقية وفقا للقانون

علاوة
علاوة

تشجيعا لموظفي الحكومة المتفانين فى عملهم، حرص قانون الخدمة المدنية على مكافأتهم من خلال منحهم علاوة ترقية تصل لـ 5% من الأجر الوظيفي . 

 

فى هذا الصدد، نصت المادة (31) من قانون الخدمة المدنية على أنه يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق، مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.

لا يفوتك||

 

txt

قلد خاتم شعار الجمهورية لتزوير المحررات الرسمية.. تفاصيل عزل وحبس موظف عام ببورسعيد

txt

برج العذراء .. حظك اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 : فرصة ترقية

txt

منح الموظف مكافآت تشجيعية حال تقديمه خدمات ممتازة.. امتيازات بالجملة بقانون الخدمة المدنية

txt

بدء موعد صرف معاشات ديسمبر وهذا موقف علاوة الـ300 جنيه

وطبقا للقانون ، يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.

ويكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل .

 

شروط ترقية الموظفين

 

تكون الترقية لباقى الوظائف بالأقدمية.

ويُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، أما الترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز. فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة. فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف فى الجزء المتبقى فى أول ترقية تالية.

وباستثناء جزاءى الإنذار والخصم من الأجر مدة لا تزيد على عشرة أيام، لا تجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات الترقية

 

قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية علاوة علاوة ترقية الموظف الوظائف القيادية وظائف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

التموين: انخفاض أسعار الذهب الفترة المقبلة.. فيديو

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2022

عودة نجم الزمالك .. مرتضى منصور يعلن عن صفقة تبادلية مع الاتحاد السكندري

انفجار سيارة مفخخة وإصابة 8 عناصر من الشرطة في تركيا.. شاهد

الدولار يتراجع بقوة عالميا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

البطولة تبحث عنه.. الأهلي في كأس العالم للأندية لهذه الأسباب

موضوعات متعلقة

تعويض للمؤمن عليه فى حالة الإصابة طبقا لقانون الخدمة المدنية

42 ساعة عمل كحد أقصى..مدة عمل الموظفين أسبوعيا طبقا لقانون الخدمة المدنية

تؤدي لفصل الموظفين.. محظورات قانون الخدمة المدنية

حظر احتفاظ الموظفين بالأوراق الرسمية بـ قانون الخدمة المدنية| تفاصيل

ترشيحاتنا

التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلي في الدوري المصري

لم يحدث رسميا.. مفاجأة جديدة عن طلاق غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا

إمراة مطلقة ..تفاصيل دور نيللي كريم في الجزء الثالث من ليه لأ

قصف عنيف.. انقطاع الكهرباء عن عدة مدن أوكرانية وتعليق العمل بمترو الأنفاق

رعب أرجنتيني.. موقف ميسي من المشاركة أمام فرنسا في نهائي كأس العالم

صباح البلد: كلمة النائب محمد أبوالعينين أمام اللجنة رفيعة المستوى لها تأثير كبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل محشي البصل بدون أرز

انتبه قبل ما تفطر.. هؤلاء ممنوعون من القهوة والشاي

صدمة أهلاوية .. غياب هداف الفريق أمام فيوتشر لهذا السبب

ابتعد عنها .. أطعمة تزيد من حرقة المعدة

فيديو

ما لا تعرفه عن التوهجات الشمسية.. فيديوجراف

نجوم ومشاهير رحلوا في 2022.. فيديوجراف

كواليس المونديال| هتاف لا إله إلا الله يتعالى بالمدرجات.. ومغربية تسخر من رونالدو

الأرجنتين وفرنسا .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ