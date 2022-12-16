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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بـ هدف مغربي .. فيوتشر يدرك التعادل أمام الأهلي في الدوري

مباراة الأهلي وفيوتشر
مباراة الأهلي وفيوتشر

أدرك المغربي عبد الكبير الوادي التعادل لفريق فيوتشر وسجل الهدف الأول فى مرمى النادي الأهلي بالدقيقة 78 في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

أحرز هدف الأهلي الوحيد في المباراة حسين الشحات فى الدقيقة 31 من عمر اللقاء.

بدأ اللقاء بضغط هجومي من جانب لاعبو النادي الأهلي وقاد التونسي على معلول هجمة مباغتة لدفاعات فريق فيوتشر وأرسل الكرة لكن تصطدم بجسم مدافع المنافس.

وجرت محاولات من جانب الثنائى عمر السعيد وعبدالكريم الوادى من أجل شن هجمات على دفاعات النادي الأهلي فى الدقائق الأولى من عمر اللقاء.

وسدد حسين الشحات كرة قوية فى الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى فريق فيوتشر.

ونجح التونسي على معلول فى إبعاد إحدى الكرات الخطيرة التى أرسلها محمد رضا بوبو قبل أن يتسلمها باسم على لتخرج الى رمية تماس.

وسدد عمرو السولية نجم خط الوسط في النادي الأهلي كرة طولية محاولا استغلال خروج حارس مرمى فيوتشر من مرماه إلا أن الكرة تمر إلى خارج المرمى.

 

وقاد عمر كمال عبدالواحد إحدى الهجمات لنادي فيوتشر وأرسل كرة داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاعات النادي الأهلي إلى ضربة ركنية.

وأرسل محمد مجدى أفشة كرة إلى شادى حسين لكن الحكم المساعد احتسب الكرة تسلل وحرم النادي الأهلي من فرصة تهديد مرمى فريق فيوتشر.

 

ونجح على الفيل مدافع نادي فيوتشر فى إبعاد إحدى الكرات الخطيرة التى تلقاها محمد شريف مهاجم النادي الأهلي في الدقيقة 16 من عمر المباراة.

وتعرض محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي إلى العرقلة من جانب عمر كمال عبدالواحد نجم فريق فيوتشر وعلى إثرها أشهر أمين عمر حكم المباراة البطاقة الصفراء للاعب فيوتشر.

 

واستدعى حكم تقنية الفيديو أمين عمر حكم اللقاء لمتابعة اللعبة ومنح بطاقة حمراء للاعب عمر كمال عبدالواحد لتعمد الخشونة ضد مدافع الأهلي كما منح كارت أصفر لـ عبدالظاهر السقا ضمن الجهاز الفنى لفريق فيوتشر.

ونجح فريق فيوتشر رغم النقص العددى فى إغلاق المساحات أمام لاعبو النادي الأهلي وحاول محمد مجدى أفشة مراوغة مدافعي فيوتشر وسدد الكرة يمسكها جنش حارس المرمى ويحرم الأهلي من فرصة تسجيل هدف أول في الدقيقة 30.

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هدف الأهلي الأول 

ومرر عمرو السولية كرة عرضية داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 32 تسلمها شادى حسين ومررها إلى حسين الشحات الذى سدد الكرة قوية على يسار جنش حارس فيوتشر محرزا الهدف الأول.

وأنقذ جنش مرماه فى الدقيقة 36 بعدما أبعد الكرة من أمام عمرو السولية وأرسل محمد عبدالمنعم كرة طولية تصل إلى أكرم توفيق ثم أرسلها إلى حسين الشحات.

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الشوط الثاني 

شهدت مجريات الشوط الثاني مواصلة النادي الأهلي الضغط على دفاعات فريق فيوتشر رغبة فى زيادة الغلة التهديفية.

وشن النادي الأهلي هجمة خطيرة سقط خلالها الثنائى شادى حسين وعلي معلول على أرضية الملعب داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 60.

ودفع على ماهر مدرب فيوتشر باللاعب مصطفى البدري بديلا للاعب محمد رضا بوبو فى الدقيقة 61 من أجل زيادة الفاعلية الهجومية وتهديد الخطوط الخلفية للنادي الأهلي.

وسقط عمرو السولية نجم النادي الأهلي على أرضية الملعب مصابا بعد كرة مشتركة مع مدافع فريق فيوتشر وخضع اللاعب إلى العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي.

ودفع السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي بالثنائى برونو سافيو وكريم فؤاد بدلا من حسين الشحات وشادى حسين فى الدقيقة 66  من عمر اللقاء.

وسدد عمرو السولية قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تمر على يمين جنش حارس مرمى فيوتشر إلى خارج الملعب.

 

الأهلى حسين الشحات فيوتشر عمر السعيد محمد رضا بوبو

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