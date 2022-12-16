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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتحقيق الأمن الغذائي.. متابعة البرامج البحثية وحقول الإكثار في سخا

تفقد حقول سخا البحثية
تفقد حقول سخا البحثية

شهدت حقول محطة البحوث الزراعية بسخا، زيارة ميدانية لمتابعة البرامج البحثية وحقول الإكثار للمحاصيل الشتوية، بحضور الدكتور رضا محمد علي، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور مجاهد حلمي، وكيل المعهد لشئون البحوث بزيارة، والدكتور بسيوني زايد مدير المحطة الإقليمية لشمال الدلتا، والدكتور محمد عطوة خليل، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، وكلاء المحطة الدكتور مجدي السماحي، والدكتور محمد عبد الكريم، والدكتور عبد الواحد ندا، ورؤساء الفرق البحثية للمحاصيل ولفيف من الباحثين.

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وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن العاملين بمحطة البحوث الزراعية بسخا ، يبذلون جهوداً كبيرة لاستنباط أصناف تتحمل الملوحة وتواجه التحديات الحالية من تغييرات مناخية، بما يتناسب مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوصيات مؤتمر المناخ الذي شهدته مدينة شرم الشيخ، مؤكداً أن ما يميز المسئولون بالمحطة بذل الجهود للالتزام بالبحوث التطبيقية التي تواجه التحديات الحالية من تغيرات مناخية.


وأضاف الدكتور محمد عطوة خليل، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، أن الزيارة شملت البرنامج البحثي للقمح، والإكثار لتقاوي المربي والأساس بالمحطة، وبرنامج الفول البلدي، وبرنامج الأعلاف الشتوية، كما شملت الزيارة محطة الغربلة، وغربلة تقاوي المحاصيل الصيفية، كالأرز وفول الصويا والذرة الشامية.


وأضاف الدكتور رضا محمد علي، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، أنه وجه بضرورة الالتزام بالبحوث التطبيقية التي تواجه التحديات الحالية من تغيرات مناخية، والذي تتميز به المحطة، ومن بين التحديات ندرة المياه، ومقاومة الإجهادات البيئية والحيوية، بما يخدم خطة الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي.


وقال الدكتور مجدي السماحي، وكيل محطة سخا للبحوث الزراعية، إن المحطة تعمل دائما على استنباط الأصناف الجديدة، المحتملة للتغيرات المناخية المختلفة، مثل التغير في درجات الحرارة، ونسب الملوحة المختلفة، مؤكداً أن السوق المصري لم يشهد أي نقص في الأصناف خاصة في المحاصيل الاستراتيجية المختلفة.

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محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين مدينة شرم الشيخ البحوث

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