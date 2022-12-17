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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بريطانية تثير الجدل: روح زوجي المتوفي تزور طفلنا ليلا لهذا السبب.. فيديو

بريطانية : روح زوجي
بريطانية : روح زوجي المتوفي تزور طفلنا

أثارت أم بريطانية الجدل بمقطع فيديو حقق أكثر من 8 ملايين مشاهدة حيث زعمت فيه زيارة روح زوجها المتوفي إلى طفلهما الرضيع ليلا بصفة شبه مستمرة. 

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، اليوم السبت، تدعي مستخدمة تطبيق “تيك توك  TikTok”، ويتني ألين أن روح زوجها الميت زارت طفلها.

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بريطانية تثير الجدل

قالت الأم البريطانية عبر مقطع فيديو منتشر: “رصدت توهجا يشبه الجرم السماوي في جهاز مراقبة الأطفال في منتصف الليل ، اعتقد أنها روح زوجي المتوفي تريد تهدئة طفلنا”.

 وعلقت الزوجة الأجنبية: “عندما كنت حاملا في الأسبوع الثاني عشر من الحمل، أظهر فحص أولي بالموجات فوق الصوتية أن الطفل يعاني من ورم خبيث كيسي كبير خلف رقبته، وشفي منه، واعتقد أن لروح والده دور كبير، فعلاقة رايان بابنه كملاكه الحارس ومصدر حمايته”. 

وعن سبب وفاة زوجها، أوضحت ويتني ألين تفاصيل الخسارة المأساوية لزوجها، قائلة " عانى من ردة فعل تحسسي شديد بسبب سعة نحلة أصابته بـ سكتة قلبية مما نتج عنه إصابته بسكتة دماغية بسبب نقص الأكسجين لم يستطع التعافي منها".

بريطانية تثير الجدل:روح زوجي المتوفي تزور طفلنا 

وذكر معلقون أنه ظهر في الفيديو"كرة" على رأس الطفل، والتي تعتقد ألين أنها في الواقع روح زوجها الراحل، مما يريح طفلهما.

بريطانية تثير الجدل:روح زوجي المتوفي تزور طفلنا 

وعلق أحد المستخدمين لتطبيق “تيك توك" قائلاً:"أنا أؤمن حقا بهذه الأشياء ومن المؤثر جدا أن ترى ابنك وزوجك مقيدان إلى الأبد". 

بريطانية تثير الجدل:روح زوجي المتوفي تزور طفلنا 

وأضاف  مستخدم آخر في تعليقه على الفيديو: “إنه معك ومع أولاده، يبدو الطفل واعيا أيضا، وهو ينقر بقدمه الصغيرة، أتساءل عما كان يشعر به”.

@whitneylynallen A father’s love 🥺✨ . . . . #lifeafterdeath #spiritrealm #spirit #afterlife #spirits #guardianangel #guardianangels #heaven #fatherslove #afatherslove #widow #widowlife #widowed #widowtalk #datingafterloss #datingafterdeath #loveafterloss #widowhood #youngwidow #soloparent #soloparenting #widowedmom #widowspeak #griefislove #griefhealing #griefsupport #findingloveafterloss #partnered #policewife #thinblueline #leowife #lossofalovedone #growingaroundgrief #traumahealing #hopeforwidows #widowshelpingwidows #widowsofinstagram #missingyou #griefjourney ♬ Strangers - Ethel Cain

 

بريطانية الجدل روح المتوفي تيك توك

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