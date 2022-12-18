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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نسبة وفيات تصل إلى 12%..

ألم بالحنجرة ووجع في الرأس.. تعرف على أعراض إنفلونزا الإبل|فيديو

انفلونزا الإبل
انفلونزا الإبل

أكد الدكتور محمود الأفندي أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية للعلوم والتكنولوجيا، أن انفلونزا الإبل نوع من أنواع فيروس كورونا، بدأ ظهوره في عام 2012 بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف أن الفيروس انتقل من الخفاش إلى الإبل، ومن الإبل إلى الإنسان، إما عن طريق حليب الإبل أو البول أو اللحم المعامل بطريقة غير جيدة.

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وأضاف الأفندي خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى، أن أعراض انفلونزا الإبل متوسطة مثل سائر أنواع الأنفلونزا كألم الحنجرة ووجع في الدماغ والسخونة وغيرها، ولكنها تؤدي إلى أعراض شديدة والتهاب رئوي في بعض الحالات ومشكلات في الكبد، وأحيانا وفاة".

إصابة 1000 شخص

وأشار الدكتور محمود الأفندي ، إلى أن في السعودية، تمت إصابة 1000 شخص مات منهم حوالي 100 إلى 150 حالة، أي أن نسبة الوفاة قد تصل إلى 12%، ومن ثم فإننا نتحدث عن مرض خطير، لكنه لم ينتشر بسرعة، لأن انتشاره بطيء، حيث إنه في حاجة إلى تماس مباشر وليس مثل كورونا الذي ينتشر بسرعة".

الأفندي أنفلونزا الإبل علم الأحياء السعودية فيروس كورونا

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