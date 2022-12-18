احنا الاتنين قلعنا..اعترافات مثيرة لأكبر مروج محتوى إباحي بمصر مع طالبة

أحالت جهات التحقيق المختصة صيدليا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بإنشاء محتويات إباحية على مواقع، وقيامه بتهديد فتاة صغيرة، بنشر فيديوهات لعائلتها وأصدقائها إذا لم تتحدث معه عبر إحدى وسائل التواصل وهي عارية ثم قيامه بتصويرها دون علمها وتهديده بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذا لم ترسل له مقاطع فيديوهات عارية واستمعت النيابة إلى اعترافات المتهم

اعترافات المتهم

تفصيلات إقرارك ؟

ج | اللى حصل أن من حوالي ثلاث سنوات لقيت الحساب بتاع حبيبة على موقع الإنستجرام

بالصدفة وأتكلمت معاها عن طريق الرسائل النصية وبعد كدة فتحنا فيديو مع بعض وأنا

وهي قعلنا هدومنا فيه وانا سجلت الفيديو ده على التليفون بتاعي واتكلمت معاها بنفس

الطريقة حوالي مرتين أو ثلاث مرات وبعد كدة نقلت الفيديو من على التليفون إلى اللاب

توب بتاعي وبعد كدة أثناء وانا داخل على موقع اسمه بورن هب ده موقع إباحي ظهرت

الإعلانات اللي بتطلع على المواقع دي وبعد كدة الشاشة قفلت ولقيت الماوس اتحرك لوحدة

وقفلت اللاب توب وفتحته تاني ولما دخلت تاني على الموقع بعديها بمدة تقريباً كام يوم

لقيت الفيديو بتاع حبيبة وصورة عبارة عن أسكرين شوت من الفيديو اترفعوا على الموقع

من غيرما أنا أعرف فمسحت الحساب الخاص بية على الموقع دة وفضل الفيديو موجود على

الموقع لمدة وبعد كدة مابقاش موجود وهو ده كل اللي حصل

س / متي حدثت تلك الواقعة ؟

ج / حصلت من حوالي ثلاث أو أربع سنوات بس مش فاكر بالضبط امته .

س / وكيف بدء الحوار بينك وبينها ؟

ج / أنا دخلت على الأصدقاء بتوعها واخترت حساب منهم وبعت لها م رسالة قولت لها فيها

أن أنا صاحب صديقها ده

س / ما هي بيانات هذا الحساب ؟

ج / مش فاكر

س / وما سبب اختيارك لهذا الحساب تحديدا ؟

ج / صدفة

أنا تقريبا كنت دخلت على حسابها ولقيت أن الحساب ده عامل لها لايك بس على صورة بتاعتها

س / وما هو مضمون الحوار الذي دار بينك وبينها آنذاك ؟

ج / انا مش فاكر الحوار اللى دار بيني وبينها غيران أنا قولت لها ان أنا تبع الصديق بتاعها

ده

س / وكيف تحول الحوار بينك وبينها من رسائل نصية إلى إتصال عن طريق الفيديو ؟

ج / هو أول مرة أحنا قولنا نشوف بعض عادي

س / وما هو مضمون الحوار الذي دار بينك وبينها في الإتصال عن طريق الفيديو ؟

ج / هو في بداية الفيديو كنا بنتكلم عادي وبعد كدة أحنا الاتنين خلعنا ملابسنا