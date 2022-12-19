أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يطلب تصويت المستخدمين بشأن بقائه في تويتر أو التنحي.. وميزة من واتساب لتعطيل إشعارات المكالمات

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أثار رجل الأعمال، ومالك تويتر الجديد، إيلون ماسك الجدل بشأن تغريدة نشرها منذ ساعات على تويتر، طلب فيها من المستخدمين التصويت ضمن استطلاع رأي عما إذا كان يجب أن يستمر في منصبه كرئيس تنفيذي للمنصة، أو التنحي من منصبه.

يعتزم تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp طرح ميزة لإيقاف تشغيل تنبيهات المكالمات لمستخدميه خلال الفترة المقبلة، وذلك للتغلب على الإزعاج الذي قد يواجه المستخدمين عند تلقي هذه الإشعارات، حيث يمكن للمستخدمين تعطيل الإشعارات بشكل كامل.

أعلنت شركة جوجل عن إتاحتها ميزة التشفير من طرف إلى طرف لمستخدمي Gmail على الويب من عملاء Google Workspace، حيث ستمكن الميزة المستخدمين من إرسال واستقبال رسائل بريد إلكتروني مشفرة، لا يمكن الاضطلاع عليها من خارج أطراف العملية.

تفصلنا أسابيع قليلة عن الإطلاق العالمي لهاتف Red Magic 8 Pro والأسطورة القادم في سوق الهواتف الذكية، حيث سيصدر الهاتف بعدد من التقنيات والمواصفات الفريدة، مع واحد من أقوى معالجات هواتف الأندرويد، كما سيتحمل الهاتف الخدوش والصدمات بالإضافة إلى ساعات طويلة من الاستخدام، نظرا لإمكاناته الكبيرة.

يعد جوال iPhone 12 Pro Max واحداً من أقوي الإصدارات الرائدة من علامات آبل الأمريكية، والذى ينافس بقوة بين نظرائه من أقوي جوالات آيفون بفضل كاميرته القوية وشاشته ذات الدقة العالية وبطاريته الكبيرة.



أنهى موقع التواصل الاجتماعي الشهير، تويتر، أخيرا، عنصرية التصنيفات بين مستخدمي هواتف آيفون و أندرويد، والتي استمرت لسنوات على المنصة؛ حيث لن يعرض تويتر مرة أخرى أي تصنيفات أو علامات خاصة بنوع الهاتف المستخدم عند التغريد.



ويمكنك اقتناء جوال iPhone 11 Pro Max سعة 64 جيجابايت مقابل 3600 ريال قطري، وسعة 256 جيجابايت بسعر 4499 ريال، وسعة 512 جيجابايت بـ 4650 ريال.

من المعروف أن هواتف سامسونج الرائدة هي الأفضل في هواتف الأندرويد، وغالبا ما يفضل الكثير من المستخدمين وراغبي الشراء هواتف سامسونج حتى أحيانا على حساب هواتف آيفون، ولكن مع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية أصبح اقتناء هاتف رائد من سامسونج أمرا صعبا للغاية.

استطاعت شركة شاومي Xiaomi الصينية منافسة أشهر شركات الهواتف فى العالم مثل سامسونج و هواوى و أوبو و من خلال تقديم هاتف رخيص ذو جوده لها قيمة وإصدرات العديد من موديلات الموبايلات التى تتناسب مع كل الأذواق والطبقات السعرية المختلفة مثل هواتف الفئة الاقتصادية و الهواتف متوسطة السعر وهواتف ذات سعر مرتفع بها أفضل المميزات.

تتطلب معظم جروبات واتساب WhatsApp إذن الأدمن للانضمام، ولكن توجد كذلك العديد من جروبات واتساب العامة من ناحية أخرى. كيف يمكنني إيجاد هذه الجروبات المجانية إذًا؟