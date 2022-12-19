أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يطلب تصويت المستخدمين بشأن بقائه في تويتر أو التنحي.. وميزة من واتساب لتعطيل إشعارات المكالمات

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
إيلون ماسك يطلب تصويت المستخدمين بشأن بقائه في تويتر أو التنحي.. تفاصيل
أثار رجل الأعمال، ومالك تويتر الجديد، إيلون ماسك الجدل بشأن تغريدة نشرها منذ ساعات على تويتر، طلب فيها من المستخدمين التصويت ضمن استطلاع رأي عما إذا كان يجب أن يستمر في منصبه كرئيس تنفيذي للمنصة، أو التنحي من منصبه.
منعا للإزعاج.. ميزة من واتساب لتعطيل إشعارات المكالمات
يعتزم تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp طرح ميزة لإيقاف تشغيل تنبيهات المكالمات لمستخدميه خلال الفترة المقبلة، وذلك للتغلب على الإزعاج الذي قد يواجه المستخدمين عند تلقي هذه الإشعارات، حيث يمكن للمستخدمين تعطيل الإشعارات بشكل كامل.
جوجل تمكن مستخدمي Gmail من تشفير إيميلاتهم من طرف لطرف على الويب
أعلنت شركة جوجل عن إتاحتها ميزة التشفير من طرف إلى طرف لمستخدمي Gmail على الويب من عملاء Google Workspace، حيث ستمكن الميزة المستخدمين من إرسال واستقبال رسائل بريد إلكتروني مشفرة، لا يمكن الاضطلاع عليها من خارج أطراف العملية.
وحش الهواتف الذكية.. أسطورة قادمة يتحمل الظروف الصعبة والاستخدام لساعات طويلة
تفصلنا أسابيع قليلة عن الإطلاق العالمي لهاتف Red Magic 8 Pro والأسطورة القادم في سوق الهواتف الذكية، حيث سيصدر الهاتف بعدد من التقنيات والمواصفات الفريدة، مع واحد من أقوى معالجات هواتف الأندرويد، كما سيتحمل الهاتف الخدوش والصدمات بالإضافة إلى ساعات طويلة من الاستخدام، نظرا لإمكاناته الكبيرة.
سعر جوال iphone 12 Pro Max فى قطر
يعد جوال iPhone 12 Pro Max واحداً من أقوي الإصدارات الرائدة من علامات آبل الأمريكية، والذى ينافس بقوة بين نظرائه من أقوي جوالات آيفون بفضل كاميرته القوية وشاشته ذات الدقة العالية وبطاريته الكبيرة.
أخيرًا.. تويتر تنهي عنصرية التصنيفات بين آيفون وأندرويد | تفاصيل
أنهى موقع التواصل الاجتماعي الشهير، تويتر، أخيرا، عنصرية التصنيفات بين مستخدمي هواتف آيفون و أندرويد، والتي استمرت لسنوات على المنصة؛ حيث لن يعرض تويتر مرة أخرى أي تصنيفات أو علامات خاصة بنوع الهاتف المستخدم عند التغريد.
أسعار جوالات iphone 11 Pro Max فى قطر
ويمكنك اقتناء جوال iPhone 11 Pro Max سعة 64 جيجابايت مقابل 3600 ريال قطري، وسعة 256 جيجابايت بسعر 4499 ريال، وسعة 512 جيجابايت بـ 4650 ريال.
لو نفسك تشتري موبايل رائد من سامسونج بسعر أرخص.. هذا الهاتف هو الأنسب لك
من المعروف أن هواتف سامسونج الرائدة هي الأفضل في هواتف الأندرويد، وغالبا ما يفضل الكثير من المستخدمين وراغبي الشراء هواتف سامسونج حتى أحيانا على حساب هواتف آيفون، ولكن مع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية أصبح اقتناء هاتف رائد من سامسونج أمرا صعبا للغاية.
بـ 2500 جنيه.. أرخص موبايل شاومي في السوق
استطاعت شركة شاومي Xiaomi الصينية منافسة أشهر شركات الهواتف فى العالم مثل سامسونج و هواوى و أوبو و من خلال تقديم هاتف رخيص ذو جوده لها قيمة وإصدرات العديد من موديلات الموبايلات التى تتناسب مع كل الأذواق والطبقات السعرية المختلفة مثل هواتف الفئة الاقتصادية و الهواتف متوسطة السعر وهواتف ذات سعر مرتفع بها أفضل المميزات.
كيف تنضم إلى جروب واتساب دون طلب من الأدمن
تتطلب معظم جروبات واتساب WhatsApp إذن الأدمن للانضمام، ولكن توجد كذلك العديد من جروبات واتساب العامة من ناحية أخرى. كيف يمكنني إيجاد هذه الجروبات المجانية إذًا؟