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رئيس التحرير
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توك شو

رئيس مهرجان التحطيب : اللعبة متوارثة عن الفراعنة | فيديو

مهرجان التحطيب
مهرجان التحطيب

قال الفنان أحمد الشافعي، رئيس  مهرجان التحطيب  بالأقصر، بمناسبة افتتاح الدورة 12 لمهرجان التحطيب في ساحة " أبو الحجاج " ، إن المهرجان أسسه الفنان الراحل " عبد الرحمن الشافعي " ، واختار محافظة الأقصر على وجه التحديد على اعتبار أن ساحة " أبو الحجاج " من أشهر ساحات المحافظات ، والفن بحد ذاته يقدم في الساحات والموالد .

وأضاف الفنان أحمد الشافعي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن اللعبة تم توارثها منذ عهد الفراعنة ، واكتشفها من خلال النقوش الفرعونية على المعاب في المنيا ، متابعا : " نقدم اللعبة في المهرجان بهويتها كما تقدم في الصعيد " .

لعبة التحطيب بمحافظة الأقصر 

وتابع " الشافعي " ، أن جميع محافظات الصعيد مليئة بالساحات التي تمارس فيها لعبة التحطيب ، مشيرا إلى أن الأقصر تعد الأشهر في لعبة التحطيب.

ولفت " الشافعي " ، إلى أن المهرجان يتزامن مع تعامد الشمس على معبد الكرنك ، ويشارك في المهرجان فرق الصعيد  ، موضحا أن هذا العام جميع فرق العصا بالصعيد مشاركة في المهرجان بعدد 10 فرق ، ومنهم لأول مرة فرقة الشرقية للفنون الشعبية .

وأشار ، إلى أن المهرجان يقام لمدة 5 أيام بمشاركة فرق لآلات تابعة لقصور الثقافة ، مردفا : " معايا اللعيبة اللي بتقدم هذه اللعبة توارثا من أجدادها تحت رعاية وزارة الثقافة .. والمهرجان بيبدأ من الساعة 3 ونصف عصرا  " . 

 

مهرجان التحطيب توك شو الفنان أحمد الشافعى برنامج صباح الخير يا مصر

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