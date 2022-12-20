فيتوريا: علاقتي جيدة مع مورينيو.. والسعودية استعدت جيدا للمونديال

أكد روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري، أن هناك اختلافات عديدة بين المنطقة العربية وأوروبا، مشيرًا إلى أن السعودية كانت تستعد جيدًا لبطولة كأس العالم المنتهية منذ يومين.

وقال فيتوريا في تصريحات عبر "أون تايم سبورت": "لم يتوقع أحد بطل المونديال، وكنت أعلم أن السعودية تقوم بالإعداد لكأس العالم منذ فترة طويلة، والدوري السعودي أصبح أقوى، ولكن وصلوا لأعلى حد من الطموح في مباراة الأرجنتين، وكان من الصعب الوصول لهذا الطموح مرة أخرى".

وأضاف: "هناك اختلافات عديدة بين المنطقة الأوروبية والعربية، وعلى رأسها الاحترافية في كل شيء، والملاعب الممتلئة دائمًا بالجماهير وإعداد اللاعبين باحترافية".

وأكمل: "أهم لقب حصلت عليه هو لقب الدوري البرتغالي مع بنفيكا، لأنه كان في غاية الصعوبة والندية، كذلك الكأس الذي حصلنا عليه مع فريق فيتوريا".

وأشار: "كان ذلك تقدير من جوارديولا عندما تحدث عني في كتابه، وأتذكر جيدًا كل تفاصيل لقاء بنفيكا وبايرن ميونيخ، وكان يتحدث عن طريقة دفاع فريقي أمامه".

وأردف: "مورينيو يتواصل معي دائمًا عن طريق الرسائل، وأنا أحبه بشدة، وهو فخر للبرتغال".