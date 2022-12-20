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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حازم إمام: تعاقدنا مع فيتوريا بعد سنوات طويلة من الدفاع لتقديم كرة ممتعة

فيتوريا وحازم
فيتوريا وحازم

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن التعاقد مع روي فيتوريا مدرب المنتخب الوطني الأول جاء في محاولة للعب كرة قدم جيدة بعد فترة من كرة القدم الدفاعية.
 

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وقال إمام في تصريحات عبر "أون تايم سبورت": "كنا نريد التعاقد مع مدرب جيد، صغير السن، درب في المنطقة العربية، يقدم كرة قدم جيدة مع توازن دفاعي جيد".

وأضاف إمام: "من كيروش لكوبر نحن نقدم أداء دفاعي وكان غير مرض للشارع المصري، ومشروعنا مع فيتوريا 4 سنوات ونريد أن نعطي له الاستقرار، حتى نصل لكأس العالم 2026، ويجب أن نعطيه الوقت الكافي".

وأكمل: "أتمنى له التوفيق، وكنت سعيد جدًا من رد فعله في بداية توليه المسؤولية الفنية للمنتخب المصري، وهو يحب التطوير دائمًا للاعبين، ويذهب للأندية لوضع أسس نسير جميعنا عليها".

فيما علق فيتوريا قائلًا في تصريحات عبر "أون تايم سبورت": "سعيد جدًا بالعمل مع حازم إمام لأنه شخص لديه ثقافة جيدة في كرة القدم، ووقت وصولي مصر، ذهبت لمشاهدة أغلب مباريات الدوري، ودرجة الحرارة كانت مرتفعة، ولا يوجد جماهير فلم أكن سعيد ولكن عندما تواصلت مع اللاعبين تغيرت وجهة نظري، وكنت في غاية السعادة"

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وأوضح: "قلت للاعبين في أول مران هناك لاعب أو اثنان وصلوا لأعلى مستوى ولكن الجميع الآن في أدنى مستوى له، لعدد كبير من الأسباب"

وأردف: "المنتخب المصري أفضل مجموعة لاعبين تعاملت معهم، ولهم مستقبل كبير، ولكن هناك عمل كبير ينتظرنا، ويجب أن نخلق عدد آخر من اللاعبين وعدم الاعتماد فقط على صلاح النجم العالمي"

واختتم: "أعمل مع جهازي الفني منذ سنوات عديدة ونفهم بعضنا البعض من نظرة، واخترت الفرد المصري في الجهاز بشكل جيد وهو يتحدث اللغة الإنجليزية جيدًا وذلك يسهل التواصل، وفي المستقبل قد يكون هناك شخصًا أخر متخصص فسيولوجي، والشخص الذي يتعامل معي لابد أن يتوافر به صفات معينة".

حازم امام الاتحاد المصري لكرة القدم روي فيتوريا كأس العالم 2026

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