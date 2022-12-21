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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 21-12-2022

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

استقر سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 21-12-2022، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، ويقدم موقع صدى البلد أسعار الذهب في الإمارات ضمن نشرته الخدمية التي تتضمن أيضًا سعر الدولار وسعر صرف الدرهم الإماراتي وغيرها من العملات مقابل الجنيه المصري.

سعر الذهب اليوم 

ويهتم الكثير بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار كونه ملاذًا أمنًا.

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 21-12-2022

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سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 21-12-2022

سعر الذهب عيار 24

وصلت أسعار الذهب عيار 24 في الإمارات إلى 214.84 درهم

سعر الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب في الإمارات عيار 22 نحو 196.93 درهم

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام  الذهب عيار 21 في الإمارات سجل 187.99 درهم

سعر الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 161.13 درهم

سعر الذهب عيار 14

وعن سعر جرام  الذهب عيار 14 فسجل 125.32 درهم

سعر الذهب عيار 12

ووصل سعر جرام  الذهب عيار 11 إلى 107.42 درهم

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 1,504 درهم

الوحدةدرهم اماراتيدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24214.84 درهم$58.49
سعر الذهب عيار 22196.93 درهم$53.62
اسعار الذهب عيار 21187.99 درهم$51.18
اسعار الذهب عيار 18161.13 درهم$43.87
سعر الذهب عيار 14125.32 درهم$34.12
سعر الذهب عيار 12107.42 درهم$29.25
اسعار أوقية الذهب6,681 درهم$1,819
اسعار جنيه الذهب1,504 درهم$409.45
اسعار كيلو الذهب214,835 درهم$58,492
سعر الذهب في الإمارات أسعار الذهب في الامارات سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 24 الذهب الامارات اقتصاد الامارات

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