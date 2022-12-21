استقر سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 21-12-2022، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، ويقدم موقع صدى البلد أسعار الذهب في الإمارات ضمن نشرته الخدمية التي تتضمن أيضًا سعر الدولار وسعر صرف الدرهم الإماراتي وغيرها من العملات مقابل الجنيه المصري.

سعر الذهب اليوم

ويهتم الكثير بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار كونه ملاذًا أمنًا.

سعر الذهب عيار 24

وصلت أسعار الذهب عيار 24 في الإمارات إلى 214.84 درهم

سعر الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب في الإمارات عيار 22 نحو 196.93 درهم

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 في الإمارات سجل 187.99 درهم

سعر الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 161.13 درهم

سعر الذهب عيار 14

وعن سعر جرام الذهب عيار 14 فسجل 125.32 درهم

سعر الذهب عيار 12

ووصل سعر جرام الذهب عيار 11 إلى 107.42 درهم

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 1,504 درهم