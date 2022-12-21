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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: نبحث في قانون المسئولية الطبية عن حق المريض وعمل الطبيب بدون خوف|فيديو

محمد صلاح البدري
محمد صلاح البدري

أكد محمد صلاح البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن  الهدف الرئيسي بين أي تشريع أو قانون  هو تنظيم العلاقة بين المواطنين وضمان الحقوق.

 

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وقال محمد صلاح البدري في حواره في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي": "من حق المواطن أن يشعر بالأمان وفي نفس الوقت الطبيب من حقه أن يعمل  دون خوف".

 

وأضاف محمد صلاح البدري: "مشروع قانون المسؤولية الطبية جيد في مجمله "، مضيفا:" مفيش طبيب على الكوكب لا يتمنى أن يُشفى المريض".

 

وتابع محمد صلاح البدري: "لابد من تواجد تعريف واضح وصريح للخطأ الطبي والمضاعفات واردة الحدوث".

 

واكمل محمد صلاح البدري :"لا أنكر وجود الطبيب السيئ غير الأمين وقليل العلم الذي يدعي العلم  والطبيب الجشع الذي يبحث عن المال فقط ويوصي بإجراءات طبية بغرض الحصول على أموال".

 

ولفت محمد صلاح البدري: "نبحث في قانون المسئولية الطبية عن حق المريض وعمل الطبيب بدون خوف".
 

الشيوخ المسؤولية الطبية الطبيب المريض اخبار التوك شو

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