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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء السيد: برونو سافيو تفكيره سابق لاعبي الأهلي..وأفشة كان إيجابيا أمام فاركو

صدى البلد

 

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن برونو سافيو سيظهر بشكل أقوى مع الأهلي عندما يتم تطوير المنظومة الجماعية.

وقال ضياء في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc الفضائية: "برونو سافيو تفكيره يسبق بعض اللاعبين في الأهلي، البعض ينظر إلى الفريق بالكامل، ويريدون أن يفعل المهاجم الاجنبي كل شئ، واللاعب يتأثر بأداء الفريق ككل، لكني أرى أن أدائه جيد وسيزيد مستواه خلال الفترة المقبلة".

برونو سافيو..

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وأضاف: "لابد أن يستعيد لاعبي الأهلي مستواهم في السرعة والتمرير، وبرونو سافيو سابق لاعبي الأهلي في اللعب، لأن اللاعبين حوله ليسوا في مستواهم".

وواصل: "البعض كان حزين من أفشة، لكنه في المباراة السابقة صنع 4 فرص محققة للتهديف، ولو اللاعبين في حالتهم كانوا سيسجلوا أهداف منها".

وزاد: "فاركو لم يظهر بشكل أفضل لأن إيهاب جلال تسلم مهمته متأخرًا، والهدف الأول كان رائعا ومن لعبة متكررة".

وأتم: "رد فعل لاعبي الأهلي أمام فاركو لم يكن أفضل بعد لقاء فيوتشر، والفوز أمر رائع للفريق الأحمر، ولابد أن يكون الفوز دفعة معنوية لهم من أجل تحسين مستواهم خلال الفترة المقبلة".

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