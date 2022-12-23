أخبار السيارات| سعر مرسيدس مايباخ موديل 2023 في السعودية.. بتصميم مميز.. أرخص كرايسلر SUV في مصر

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

يضم السوق الكويتي باقة متنوعة من اصدارات السيارات موديل 2023، ودائما ما يفضل المواطنين الكويتيين ومنهم فئة الشباب اقتناء أحدث طرازات السيارات، لما تمتلكه هذه السيارات من مميزات تكنولوجية حديثة تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات ومن ضمنهم سيارة بايك X35 موديل 2023، وتنتمي بايك X35 إلي فئة السيارات الـ suv متعددة الاستخدامات .

قيمت سيارة أودي إي ترون جي تي كـ أفضل سيارة رياضية في العالم لعام 2022، بعد حصولها على جائزة أفضل سيارة رياضية من مؤسسة جوائز السيارات العالمية.

كشفت شركة مرسيدس بنز الألمانية عن أسعار سياراتها مرسيدس مايباخ موديل 2023 في السعودية، وتنتمي سيارة مايباخ موديل 2023 إلي فئة السيارات السيدان الفاخرة، وتنتمي إلى طراز الاس كلاس، وتنافس العديد من الطرازات الأخرى منها، رولز رويس جوست 2023، و بنتلي فلاينج سبير 2023 .

كشفت شركة كيا الكورية عن الإصدار النهائي والاخير من سيارة كيا ستينجر موديل 2023 نسخة "Tribute "، وسيتم استبدال كيا جران تورر الرياضية نسخة "Tribute "، بـ سيارة كيا EV6 GT الكهربائية بالكامل .

حصلت سيارة رابتر فورد موديل 2023 على تعديلات من قبل شركة هينيسي، وهذه التعديلات من شأنها زيادة قوة سيارة رابتر فورد الأمريكية إلى 1000 حصان .

قامت شركة جلوبال أوتو وكيل بي ام دبليو في مصر بتسليم أول دفعة من سياراتها للعملاء في مصر، وقام الوكيل بتسليم السيارات بأسعارها الرسمية بدون وضع اى قيمة مالية جديدة على السعر الأصلي " أوفر برايس".

ظهرت سيارة ميتسوبيشي لانسر عام 1996 ، واستمر إنتاجها حتى عام 2000، وفي عام 1998 حصلت على تحديثات خارجية، ولقبت في ذلك الوقت باسم " لانسر كريستالة"، ومازالت حتى الآن تحظى بثقة كبيرة لدى المصريين بفضل مميزاتها التي تمتلكها منها، اقتصاديتها العالية في استهلاك الوقود، وتصميمها العصري .

ظهرت سيارة تويوتا ايكو اليابانية في مصر من عام 2000 حتى عام 2005، وتم استبدالها بعد ذلك بسيارة تويوتا ياريس، وتنتمي إلى فئة السيارات السيدان صغيرة الحجم وتناسب ايكو فئة الشباب بسبب تصميمها الأنيق، واقتصادياتها العالية في استهلاك الوقود، بالاضافة أسعارها المنخفضة مقارنة بغيرها من الاصدارات.

تنتمي سيارة كرايسلر تاون اند كانترى موديل 2003 الأمريكية الى فئة السيارات الـSUV، ونالت شهرة واسعة بين المصريين لما تمتلكه من مميزات منها، تصميمها المميز، واعتماديتها، بالاضافة الى انها تناسب أغلب فئات المواطنين وخصوصا العائلات بسبب كبر حجمها ومساحتها الرحبة .