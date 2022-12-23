كيا تنهي إنتاج ستينجر والبديل كهربائي | صور

كشفت كيا عن نهاية الإنتاج لسيارة ستينجر في عام 2023، والتي تعتبر أحد أشهر إصدارتها في فئة السيدان من خلال انتاج إصدار خاص منها، سيحمل أسم Tribute Edition ، وسيحصل على لون طلاء فريد وميزات داخلية خاصة، وسيتم بناء 1000 نسخة فقط بمحرك V6 بشاحن توربيني مزدوج لجميع أنحاء العالم.

ستسلم سيارة كيا ستينجر الشعلة لبديلتها الجديدة كيا EV6 GT الكهربائية، في ظل سعي الشركة الكورية لزيادة انتاجها من السيارات الكهربائية مستقبلاً.

كيا ستينجر

تشير نسخة ستينجر Tribute Edition إلى فصل مهم في قصة روح الأداء العالي لكيا، حيث قال Chang Sung Ryu ، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم المشتريات الفرعي CX Design ، إنه يتميز بلون حصري وتطعيم داخلي لم يسبق له مثيل في سيارة السيدان، كما أنه بمثابة احتفال مناسب بمساهمة ستينجر في علامة كيا التجارية.

كيا ستينجر

ستسمح كيا للعملاء باختيار طلاء Moonscape باللون الرمادي غير اللامع الجديد لمثال Tribute Edition الخاص بهم، ويحصل كل واحد على عجلات سوداء مقاس 19 بوصة وملاقط مكابح بريمبو.

كيا ستينجر

ستتميز المقصورة الداخلية لكل سيارة بجلد بني تيراكوتا إلى جانب تشطيب بتأثير الكربون على الغطاء العلوي للكونسول وألواح الأبواب، ويتم تضمين شعارات على شكل دبور في مساند الرأس.

لم توضح كيا موعد وصول الإصدار الأخير من سيارة ستينجر الى الأسواق، أو خطة أسعارها.