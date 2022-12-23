فيفا يكشف عن حقيقة وجود تلاعب بنتائج مباريات كأس العالم قطر 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا ” عن حقيقة وجود تلاعب في نتائج مباريات كأس العالم قطر 2022 .

وأعلن فيفا بشكل رسمي خلو مباريات كأس العالم من التلاعب وفق تحقيقات اجرتها هيئة الحفاظ علي النزاهة بحسب ما نشره موقع بي إن سبورتس .

وتوج منتخب الارجنتين بطولة كأس العالم بعد الفوز علي منتخب فرنسا بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الاصلي والاضافي بالتعادل 3-3

ونجح منتخب المغرب في تحقيق المركز الرابع ببطولة كأس العالم كأول منتخب عربي افريقي يصل لتلك المرحلة بالمونديال تاريخيا .

أفضل هدف في كأس العالم قطر 2022

في سياق أخر ، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن أفضل هدف في بطولة كأس العالم 2022، والتي استضافتها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر الماضي حتى 18 ديسمبر الجاري.



وذكر "فيفا" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن هدف ريتشارليسون “لاعب منتخب البرازيل" الثاني في شباك صربيا، هو أفضل هدف في كأس العالم.

وجاء هدف ريتشارليسون من مقصية من داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك المرمى الصربي.