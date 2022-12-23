عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيفا يكشف عن حقيقة وجود تلاعب بنتائج مباريات كأس العالم قطر 2022

كأس العالم
كأس العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا ” عن حقيقة وجود تلاعب في نتائج مباريات كأس العالم قطر 2022 .

وأعلن فيفا بشكل رسمي خلو مباريات كأس العالم من التلاعب وفق تحقيقات اجرتها هيئة الحفاظ علي النزاهة بحسب ما نشره موقع بي إن سبورتس .

وتوج منتخب الارجنتين بطولة كأس العالم بعد الفوز علي منتخب فرنسا بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الاصلي والاضافي بالتعادل 3-3

ونجح منتخب المغرب في تحقيق المركز الرابع ببطولة كأس العالم كأول منتخب عربي افريقي يصل لتلك المرحلة بالمونديال تاريخيا .

أفضل هدف في كأس العالم قطر 2022

في سياق أخر ، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن أفضل هدف في بطولة كأس العالم 2022، والتي استضافتها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر الماضي حتى 18 ديسمبر الجاري.


وذكر "فيفا" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن هدف ريتشارليسون “لاعب منتخب البرازيل" الثاني في شباك صربيا، هو أفضل هدف في كأس العالم.
وجاء هدف ريتشارليسون من مقصية من داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك المرمى الصربي.

كأس العالم قطر 2022 الفيفا الأرجنتين فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1000 جنيه تاني|تراجع أسعار الذهب بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

3 قرارات جديدة في الأهلي بعد إصابة أكرم توفيق بالصليبي.. تفاصيل

أدخن هذا النوع فقط.. تفاصيل اعترفات منة شلبي في قضية تعاطي المخدرات

لغير السكني.. زيادة 15% بـ الإيجار القديم قريبا وطرد المستأجر في هذه الحالة

أكوام من الدولارات والعملات الأجنبية.. فيديو يثير الجدل والداخلية تكشف اللغز

عكس التوقعات| انخفاض تدريجي في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 1700 جنيه

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع تاريخي لـ الدولار في السوق السوداء.. تفاصيل

ترشيحاتنا

جوه الحجز .. تحرّك من الداخلية بشأن فيديوهات مزعومة على تيك توك

بعد حادث المسلح.. تظاهرات في باريس والشرطة الفرنسية ترد بالغاز المسيل للدموع

شدّ ميسي من الخلف| تحرّك فيفا بسبب الشيف نصرت باحتفال كأس العالم

محليا وقاريا.. الأهلي يشارك في 6 بطولات عام 2023

الإفتاء: الأحد أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1444هـ

العلامة الكاملة.. الأهلي يهزم الزمالك 6-0 في جميع المراحل السنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة| إطلالة ابنة الحضري في عقد قرانها.. هاني الناظر يحذر من عادات فصل الشتاء

مش أول مرة.. 10 إطلالات وضعت نادية الجندي في مأزق

عقدت قرانها أمس ..10 صور أثارت الجدل لـ ابنة عصام الحضري.. شاهد

برشاقة لافتة.. زوجة الحضري تتألق في عقد قران ابنتها

فيديو

مفاجأة صادمة عن مصير المتهم في قضية بورسعيد .. فيديو

انخفاض أسعار السلع والدولار .. ماذا يحدث بعد رفع الفائدة؟

معجزة.. قصة نجاة طفل تاه في محمية افريقية مليئة بالحيوانات المفترسة/فيديو جراف

مفاجأة في سعر الدولار وانهيار الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ