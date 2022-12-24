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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مفاجأة في تحقيقات الفيفا.. كيف وصل الشيف نصرت إلى كأس العالم؟

الشيف نصرت التركي
الشيف نصرت التركي

أثار الشيف نصرت التركي، حالة من الجدل والغضب خلال الساعات الماضية، بعد ظهوره المفاجئ داخل أرضية ملعب لوسيل والتقاطه صورا وهو يحمل كأس العالم.

جاء ذلك عقب مباراة نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، والتي انتهت بفوز المنتخب الأول بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 3-3.

فيديو الشيف نصرت

تداول الشيف نصرت، مؤخرا، فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسبب في ضجة كبيرة لدى المتابعين، الذين هاجموه بسبب ما فعله، حيث أظهر الفيديو المتداول، احتفال الشيف التركي على أرضية ملعب لوسيل في قطر خلال تتويج منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022.

ولم يكتف نصرت بذلك، بل نشر صورته مع كأس العالم على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، ومقطعا وهو يؤدي حركاته الشهيرة أثناء تحضير شرائح اللحم، فضلا عن التقاطه العديد من الصور مع لاعبي الأرجنتين بعد إلحاح، الأمر الذي أثار غضب اللاعبين وعلى رأسهم ليونيل ميسي.

الفيفا يعاقب الشيف نصرت

وردا على ما فعله الشيف نصرت، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اتخاذ إجراءات داخلية مناسبة للتصدي لانتهاكات البروتوكول من قبل الشيف التركي.

ويصف الاتحاد الدولي، الكأس بأنه "رمز لا يقدر بثمن" و"لا يمكن لمسه وحمله إلا من قبل مجموعة مختارة للغاية من الأشخاص، بما في ذلك الفائزون السابقون بكأس العالم ورؤساء الدول".

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كيف وصل الشيف نصرت إلى الملعب؟

وقالت المنظمة العالمية لكرة القدم، إنه "بعد المراجعة، تم تحديد كيف حصل بعض الأفراد على وصول غير ضروري إلى أرض الملعب بعد الحفل الختامي في استاد لوسيل في 18 ديسمبر الجاري"، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراء الداخلي المناسب، بحسب ما نقل موقع "نيويورك بوست".

وتبين أن الشيف نصرت، الذي لديه مطعم كبير في الدوحة، كان ضيفا منتظما على "فيفا" بجانب عدد من كبار الشخصيات خلال كأس العالم، حيث نشر صورا ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد فوز الأرجنتين بركلات الترجيح بعد التعادل المثير 3-3، تم تصويره وهو يمسك بذراع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الملعب لجذب انتباهه، الأمر الذي أثار غضب الأخير.

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