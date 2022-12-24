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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

معرض لتوزيع الملابس على أهالي زهور وضواحى بورسعيد

معرض لتوزيع الملابس
معرض لتوزيع الملابس على اهالى زهور وضواحى بورسعيد

شهد معرض الملابس الذى نظمته مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الخيرية بمحافظة بورسعيد  تحت رعاية المحافظ اللواء عادل الغضبان  اقبال كبير من المستفيدين من سكان احياء الزهور والضواحى  .

معرض لتوزيع الملابس على اهالى زهور وضواحى بورسعيد

وكانت فرع مؤسسة مشكاة نور الخيرية بمحافظة بورسعيد بقيادة الدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس الامناء قد نظمت معرض لتوزيع الملابس يستمر لمدة ثلاثة أيام ، بمكتبة الطفل بحى الزهور بمناسبة بداية فصل الشتاء ، لخدمة المستفيدين من ابناء المدينة الحرة ، ضمن الدور المجتمعى للمؤسسة  .

معرض لتوزيع الملابس على اهالى زهور وضواحى بورسعيد

وتم خلال المعرض توزيع ما يزيد عن ٢٠٠٠ قطعة ملابس للكبار والاطفال بالمجان على المستفيدين من أهالى المناطق رقيقة الحال ،فى بورسعيد  وذلك ضمن الدور المجتمعى والخدمى للمؤسسة ، والعمل على مساعدة اهالى المحافظة فى مختلف المجالات ، بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة لرفع العبء عنهم .

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معرض لتوزيع الملابس على اهالى زهور وضواحى بورسعيد

كما نظمت المؤسسة ندوتين توعويتين لاهالى وتلاميذ مدرسة الاخلاق فى بورسعيد، حضرها أولياء امور وطلبة مدرسة الاخلاق بالمؤسسة  .

معرض لتوزيع الملابس على اهالى زهور وضواحى بورسعيد

وفى بادرة طيبة ، قدم الطبيب محمد امام استاذ وأخصائى أمراض القلب بمصر مبادرة انسانية ، بتطوعة للكشف على عدد من حالات مرضى القلب من ابناء بورسعيد بالمجان  ، وذلك من خلال دورة الانسانى والمهنى المعروف عنه ، وهو ما كان له أثر ايجابى بالغ فى نفوس المرضى.

معرض لتوزيع الملابس على اهالى زهور وضواحى بورسعيد
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