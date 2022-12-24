تموين بورسعيد يطرح 28 طن أرز بسعر 13.50تخفيفاً عن كاهل المواطنين

اعلن ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد عز طرح وتوفير وتوزيع 28 طن أرز مصرى فاخر بسعر 13.5 جنية للكيلو معبأ طبقاً للمواصفات القياسية المصرية .
واضاف وكيل تموين بورسعيد أن الطرح جاء بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والدكتور على مصيلحى وزير التموين واللواء أ.ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد .
واكد وكيل تموين بورسعيد أن طرح كميات الأرز جاء من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، وذلك بتوفيرها في جميع أحياء المحافظة و بالمجمعات والسلاسل التجارية تحت إشراف الرقابة التموينية بالمحافظة.