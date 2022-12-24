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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين بورسعيد يطرح 28 طن أرز بسعر 13.50تخفيفاً عن كاهل المواطنين

تموين بورسعيد يطرح
تموين بورسعيد يطرح أرز بسعر 13.5 جنية للكيلو للمستهلك بالمجم

اعلن ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد عز طرح وتوفير وتوزيع 28 طن أرز مصرى فاخر بسعر 13.5 جنية للكيلو معبأ طبقاً للمواصفات القياسية المصرية .

تموين بورسعيد يطرح أرز بسعر 13.5 جنية للكيلو للمستهلك بالمجمعات والسلاسل التجارية
تموين بورسعيد يطرح أرز بسعر 13.5 جنية للكيلو للمستهلك بالمجمعات والسلاسل التجارية
تموين بورسعيد يطرح أرز بسعر 13.5 جنية للكيلو للمستهلك بالمجمعات والسلاسل التجارية

واضاف وكيل تموين بورسعيد أن الطرح جاء بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى  والدكتور على مصيلحى وزير التموين واللواء أ.ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد .
 

تموين بورسعيد يطرح أرز بسعر 13.5 جنية للكيلو للمستهلك بالمجمعات والسلاسل التجارية

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واكد وكيل تموين بورسعيد أن طرح كميات الأرز جاء من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، وذلك بتوفيرها في جميع أحياء المحافظة و بالمجمعات والسلاسل التجارية تحت إشراف الرقابة التموينية بالمحافظة.

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