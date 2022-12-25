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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطلة مسلسل خالد يوسف.. رانيا التومي بفستان الزفاف مع زوجها

حفل زفاف رانيا التومي
حفل زفاف رانيا التومي

نشرت الفنانة التونسية رانيا التومي، مقطع فيديو جديد لها، عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، من حفل زفافها الذي احتفلت به مؤخرا. 

وظهرت بطلة مسلسل خالد يوسف الجديد، رانيا التومي، بفستان الزفاف الأبيض مع زوجها، بعدما احتفلت بزفافها وهي ترتدي زي الزفاف التونسي. 

حفل زفاف رانيا التومي
حفل زفاف رانيا التومي 
حفل زفاف رانيا التومي

حفل زفاف رانيا التومي

احتفلت الفنانة التونسية رانيا التومي يوم الثلاثاء 20 ديسمبر، بحفل زفافها علي السوري الجنسية "أبو فاروق"، وسط حضور عدد من الأهل والأقارب والأصدقاء المقربين. 

نشرت رانيا التومي عبر حسابها على إنستجرام عدة صور من حفل الزفاف، الذي أقيم على الطريقة التونسية، وظهرت فيه العروس مرتدية فستان أبيض مطرز باللون الذهبي واعتمدت مكياج جذاب ابرز جمال ملامحها.

 

رانيا التومي تشكر المخرج خالد يوسف

نشرت رانيا التومى صورة مع المخرج خالد يوسف فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بخاصية الاستوري. 

وعلقت رانيا التومى: الأستاذ العظيم خالد يوسف، فرحانه جدا بالتعامل مع أكبر مخرج في العالم العربى، وشرف كبير ليا انى أكون موجوده في أضخم عمل في تاريخ الدراما العربية "سره باتع" مع أقوى ممثلين في العالم العربى شكرا أستاذ خالد على هذه الفرصة. 

 

رانيا التومى 

خطفت الفنانة التونسية رانيا التومي، الأنظار إليها فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى، أثناء ظهورها على السجادة الحمراء مع المخرج خالد يوسف والذى يستعين بها فى عمله الجديد “سره باتع”، والذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل ويشارك فيه عدد كبير من النجوم فى الوطن العربى.

درست رانيا التومى في جامعة علوم الحاسوب وإدارة الحرم الجامعي منار وبعدها بدأت عملها الفنى فى عام 2012 من خلال مشاركتها فى مسلسل مشاعر. 

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