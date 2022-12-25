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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس مياه القناة يترأس غرفة عمليات طوارئ الأمطار بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

رئيس شركة مياه القناة
رئيس شركة مياه القناة

ترأس اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، غرفة عمليات الطوارئ الرئيسية بالشركة، وذلك لمتابعة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ.

بالإضافة إلى استمرار انتشار سيارات شفط المياه، الفاكيوم والنافوري، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، بأماكن التمركز في الشوارع وميادين محافظات القناة الثلاثة،" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية.

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وقد عقد اللواء عبد الحميد عصمت، اجتماعا موسعا، مع رؤساء القطاعات والمناطق التابعة للشركة فى محافظات القناة لمتابعة ومراجعة تنفيذ الخطط الموضوعة لطقس السيئ المتمثلة في الأمطار والسيول، والتعامل الفوري لأي تجمعات لمياه الأمطار، والتنسيق التام بين الشركة، والجهاز التنفيذي بمحافظات القناة الثلاثة، ورؤساء المراكز، والمدن والأحياء، والإسعاف، والدفاع المدنى، وذلك لاتخاذ الاحتياطات اللازمة والإجراءات الاحترازية وتنفيذ خطط الطوارئ.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم مراجعة جاهزية جميع محطات رفع الصرف الصحي للتأكد من أنها تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية والتعامل مع المواقف الطارئة، بالإضافة الي متابعة جميع شبكات وشنايش الأمطار، وخطوط الصرف الصحي، لافتا إلى أن هناك متابعته المستمرة على مدار الساعة مع رؤساء قطاعات والمناطق بمحافظات القناة الثلاث، وتمركز سيارات شفط المياه في الأماكن المخصصة لها، بالإضافة الي مراحل أعمال شفط مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة، التي تمتلئ بالمياه، مع توفير كل الإمكانات والمعدات، للتعامل مع أي أحداث.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، إن الشركة بدأت في وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء بمحافظات القناة من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير وتسليك جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، بالإضافة إلى تشكيل فرق طوارئ من مهندسي وفنيي ومشرفي وعمال الشركة، تم تدريبهم على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن ذلك يأتي فى إطار رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بموسم الشتاء وسقوط الأمطار وطبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، ورفع درجة الاستعداد القصوى، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول ، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ.

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