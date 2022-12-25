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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خسر 100 جنيه.. انخفاض حاد في أسعار الذهب| وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تسجل  أسعار الذهب على مدار التعاملات الأخيرة، حالة من التراجع خاصة بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائد 3%، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 حوالي 1660 جنيها للجرام .

أسعار الذهب الأحد 25 ديسمبر

وتواصل  أسعار الذهب اليوم الأحد 25 ديسمبر، التراجع حيث سجل عيار 24 وهو الأعلي قيمة داخل الأسواق المصرية حوالي 1897 جنيها للجرام، بعد أن سجل 2,011 جنيها للجرام فى تعاملات الخميس الماضي.

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بعد رفع الفائدة .. تراجع الذهب في مصر اليوم الأحد 25 ديسمبر

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نزل 960 جنيها.. الذهب يتراجع بقوة بعد رفع الفائدة وعيار 21 مفاجأة

وجاءت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :- 
عيار 24 بيع 1,863 شراء 1,897
عيار 22 بيع 1,708 شراء 1,739
عيار 21 بيع 1,630 شراء 1,660
عيار 18 بيع 1,397 شراء 1,423
عيار 14 بيع 1,087 شراء 1,107
عيار 12 بيع 931 شراء 949
الاونصة بيع 57,935 شراء 59,001
الجنيه الذهب بيع 13,040 شراء 13,280
 

انخفاض حاد فى أسعار الذهب

ويواجه المعدن الأصفر انخفاض حاد منذ تعاملات الثلاثاء الماضي الموافق  20  ديسمبر حيث سجل  عيار 24 بيع 1,863 شراء 1,886 فيما بلغ عيار 22 بيع 1,708 شراء 1,729 كما سجل عيار 21 بيع 1,630 شراء 1,650.

وظلت أسعار الذهب فى انخفاض إلى أن عاودت الارتفاع يوم الخميس 22 ديسمبر بمحلات الصاغة ليتخطي عيار  الـ 2000 جنيه ويسجل بالتحديد 2011 جنيها للجرام.

وبمقارنة أسعار اليوم الأحد مع أسعار المعدن الأصفر فى الخميس الماضي، نجد انهيار فى الأسعار حيث سجل عيار 21 وقتها حوالى 1760 جنيها مقارنة بسعره اليوم 1660 للجرام أى خسر حوالي 100 جنيها.

وشهدت أيضا أسعار الذهب فى تعاملات مساء السبت انخفاض تدريجي ليسجل عيار 24 بيع 1,886 شراء 1,920 جنيها أما عيار 21 فسجل بيع 1,650 شراء 1,680 جنيها.
 

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أهمية أسعار الذهب

وتعد أسعار الذهب ذات أهمية بالنسبة للكثيرون خاصة المقبلين على الزواج والراغبين فى الإستثمار حيث أن الذهب ملاذ آمن للكثيرين.

أسعار الذهب عالميا

وعالميا توجهت أسعار الذهب إلى الارتفاع خاصة لعد البيانات التي أظهرت تباطؤا في التضخم الأمر الذي يدفع بشكل كبير مجلس الاحتياطي الاحتياطي نحو إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

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سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 25-12-2022

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إجراءات لخفض أسعار الذهب .. ماذا سيحدث الأيام المقبلة؟ |تغطية خاصة

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1796.53 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % لتبلغ 1804.2 دولار.

وارتفع الذهب نحو 0.2 % خلال الأسبوع في أفضل أداء في ثلاثة أسابيع.

اسعار الذهب أسعار الذهب عالميا أسعار الذهب عيار 21 اسعار الذهب بالمصنعية أسعار الذهب عيار 24

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