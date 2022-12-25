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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هل تزوجت منة شلبي من نجم شهير؟| التفاصيل الكاملة

منة شلبي
منة شلبي

مازالت قضية منة شلبي والمخدرات، محط اهتمام الكثير بعد الأزمة التي مرت بها في مطار القاهرة عقب عودتها من أمريكا، الأزمة استمرت أيامًا متتالية بعد التحفظ على منة شلبي في المطار، وبدأ التحقيق معها بتهمة حيازة مواد مخدرة، ليصبح الخبر الفني الأكثر رواجاً خلال الأسابيع الماضية.
 

الفنانة منة شلبي من النجمات اللاتي حصدن قاعدة جماهيرية واسعة من خلال مسيرتها الفنية، وأبرز أعمالها التي أحبها الجمهور، لتصبح من أهم نجمات جيلها وتختار أدوارها بعناية، لكن دوماً ما تطاردها الشائعات وتحديداً فيما يخص حياتها الشخصية وزواج منة شلبي الذي يتردد كثيراً في الوسط الفني لكن دون التأكد من تلك الأنباء.
 

تبلغ منة شلبي من العمر 40 عامًا، ومن المعروف أنها ليست متزوجة، لكن لاحقتها الكثير من الشائعات حول علاقتها ببعض النجوم الشباب المشاهير، وزواجها سراً من أحدهما، كان أبرزهما النجم أحمد عز والنجم أحمد السعدني. 

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حقيقة زواج منة شلبي وأحمد عز 

انتشرت تلك الشائعة بعد صورة تم تداولها لـ منة شلبي وأحمد عز التقطها الثنائي على متن طائرة وهما يحتضنان بعضهما البعض، وتم تداول أنباء عن زواج منة شلبي وأحمد عز.
 

ونشر الفنان أحمد عز، على صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة تجمعه بالفنانة منة شلبي، على متن إحدى الطائرات أثناء عودتهما من مهرجان دبي السينمائي.
 

كما انتشرت شائعات عن الثنائي، منها أن منة شلبي وأحمد عز شوهدا كثيراً في مطعم قريب من منزل أحمد عز بالتجمع الخامس، وترددا معاً على نفس المطعم بشكل مستمر، وتم تداول الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي ليتكهن المتابعين بوجود علاقة تجمع منة شلبي وأحمد عز ، وهو ما نفته تماماً الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى والدة منة شلبي . 

منة شلبي و أحمد عز

زواج منة شلبي وأحمد السعدني 

واحدة من الشائعات الأخرى التي طاردت منة شلبي هي زواجها من النجم أحمد السعدني، خاصة وأن هناك العديد من الصور جمعتهما معاً موجود على حسابات كل منهما على مواقع التواصل الاجتماعي.
 

ومنذ أشهر قليلة، تم تداول صور لـ منة شلبي وأحمد السعدني في الساحل الشمالي، وانتشرت شائعة بأن تلك الصور من شهر العسل للثنائي بعد زواجهما. 
 

لكن الصور كانت من كواليس مسلسل بطلوع الروح بطولة منة شلبي وأحمد السعدني، والذي تم عرضه في رمضان الماضي وحقق نجاحاً كبيراً، حيث هناك علاقة صدقة قوية تجمع  منة شلبي وأحمد السعدني منذ سنوات طويلة ، وكان آخرها العمل الفني الذي جمعهما معاً . 

منة شلبي واحمد السعدني

حقيقة زواج منة شلبي

لم تتزوج منة شلبي حتى الآن ولم تصرح بعلاقتها العاطفية مع أحد ، لكن عند سؤالها عند رفضها للزواج حتى الآن قالت :" "المجتمعات العربية تنظر للزواج على أنه (تحصيل حاصل)، وهو ما يزيد من إصراري على أن يكون زواجي نابعا من الحب في المقام الأول". 

منة شلبي بفستان الزفاف

القبض على منة شلبي 

وقد تلقت النيابة العامة إخطارا ظهر يوم الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، تضمن ضبط الفنانة منة شلبي في مطار القاهرة الدولي حال عودتها من الخارج أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، وكان بحوزتها عدد من الحقائب تحتو على متعلقاتها الشخصية، والتي بوضعها على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور بها على مواد يُشتبه في كونها مخدرات، فأُلقي القبض عليها، وتم التحفظ على المواد المضبوطة.
 

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اعترافات منة شلبي

وخلال التحقيقات قالت منة شلبي : " كنت راجعة من نيويورك، ولما وصلت مطار القاهرة وعديت على الجمارك كان معايا 3 شنط والدنيا كانت زحمة شوية، حطيت الشنط بتاعتي على السير عشان يتشاف فيها إيه، لقيت واحد من اللي واقفين في الجمارك يقولي معاكي فيب - سيجارة إلكترونية - قلت له أنا بدخن فيب، وفتحت الشنطة عشان أوريها له، لقيت واحد تاني جه وقالي إحنا هنفتح الشنط نشوفها قلت له إتفضل".
 

وتابعت منة شلبي خلال التحقيقات: "وبعدها فضلوا يقلبوا في الشنط وقعدوني في أوضة في الجمارك والشنط كانت معاهم، وبعد شوية لقيت ناس كتير وضباط مطلعين علبة ميك اب لونها أخضر بيقولي إن دي فيها ماريجوانا قولتله مفيش الكلام ده، مش صح وده ميك اب عادي، بعدين لقيته بيقولي معاكي كوكايين قولتله أنا مش بشرب الحاجات دي أصلا، وقالولي بعدها استني شوية وبقيت سامعة كلام منهم خارج الأوضة وبعد ساعتين لقيت تلاتة قالولي اطلبي المحامي بتاعك".
 

واستطردت "سألتهم في إيه قالولي انتي معاكي ماريجوانا، وتتعرضي على النيابة العامة، في الوقت ده كنت لقيت أخبار نازلة إنى مقبوض عليا في المطار ومعايا مخدرات، وفضلت قاعدة في المطار لحد ما جيت هنا وعرضت على النيابة".

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