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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر كيا سيلتوس موديل 2023 في الكويت .. صور

كيا سيلتوس موديل
كيا سيلتوس موديل 2023

تعزز عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية "كيا" من تواجدها داخل الاسواق العالمية والعربية، حيث تقدم باقة منوعة من السيارات داخل السوق الكويتي، ومنها النسخة الرياضية سيلتوس موديل 2023، والتي تنتمي لفئة الكروس اوفر.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر ومواصفات السيارة كيا سيلتوس موديل 2023 في الكويت.

كيا سيلتوس موديل 2023

محرك السيارة كيا سيلتوس موديل 2023

 

حصلت السيارة كيا سيلتوس موديل 2023 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 121 حصانا، وعزم دوران 151 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

كيا سيلتوس موديل 2023

ابعاد وتصميم السيارة كيا سيلتوس موديل 2023

 

جاءت السيارة كيا سيلتوس موديل 2023 بمساحة تخزين خلفية تتسع إلى 433 لتر، مع ىنسبة طول كلي بلغت 4.315 متر، وبعرض 1.800 متر، و 1.645 متر للارتفاع، بينما تضم السيارة واجهة أمامية حادة المظهر، مع مصابيح عدوانية، وشبكة باللون الاسود ذات فتحات متعددة المقاطع مدعومة بلمسات من الكروم، بالاضافة إلى مصابيح نهارية، وجنوط رياضية.

كيا سيلتوس موديل 2023

تجهيزات السيارة كيا سيلتوس موديل 2023

 

تضم السيارة كيا سيلتوس موديل 2023 مكيف هواء اوتوماتيكي بمخارج خلفية، وبلوتوث، ونظام صوتي ترفيهي، وزر تشغيل المحرك وايقافه، بالاضافة إلى شاشة تعمل باللمس، ومقود حركة تعدد الوظائف، وخاصية البدء عن بعد، ودخول السيارة بدون مفتاح، وكاميرا 360 درجة، وحساسات ركن، وقفل مركزي، وفتحة سقف كهربائية، إلى جانب تقنيات الحماية.

كيا سيلتوس موديل 2023

اسعار السيارة كيا سيلتوس موديل 2023 في الكويت

 

الفئة الاولى 1.6L EX كيا سيلتوس موديل 2023 بقيمة قدرها 6.200 دينار.
الفئة الثانية 1.6L LX كيا سيلتوس موديل 2023 بقيمة قدرها 6.600 دينار.
الفئة الثالثة 1.6L Full Option كيا سيلتوس موديل 2023 بقيمة قدرها 7.900 دينار.

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