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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لليوم الثالث على التوالي.. هطول أمطار غزيرة على سيناء

استمرار هطول الأمطار
استمرار هطول الأمطار علي مناطق سيناء

شهدت محافظة شمال سيناء، موجة رياح باردة  مع هطول أمطار غزيرة  لليوم الثالث علي التوالي،  مما  أدي الي تراكم  المياه في الشوارع والميادين العامة ،  خاصة في مدن المحافظة،  والتي اثرت بشكل مباشر علي حركة المواطنين .


وجددت  المحافظة تحذيراتها للمواطنين  بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة المنتشرة فى الشوارع والميادين العامة، وابتعاد السيارات عن الأشجار واللافتات الكبيرة خلال فترة سقوط الأمطار والرياح. 

 

إزالة آثار الأمطار 


وقال اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، إنه تم وضع خطة تحرك سريع ، في الصباح ، لإزالة أثار الأمطار وكسح المياه من الشوارع الرئيسي  لتسيير حركة المرور.
وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، باادفع بسيارات الفنطاس  لسحب المياه من الشوارع  .


كما تم  تشكيل غرفة عمليات لسرعة الرد على شكاوى الأهالى والتنسيق مع مجلس مدينة العريش وشركة المياه وشركة الكهرباء لتلافي الشكاوى .

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