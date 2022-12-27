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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار يعقد اجتماعه الـ 21

الهيئة العامة للعقار
الهيئة العامة للعقار

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار السعودية اجتماعه الواحد والعشـرين، برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.


وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، اطلّع المجلس في مستهل اجتماعه، على قرارات وتوجيهات المجلس في اجتماعه العشرين، كما اطّلع على مستجدات التسجيل العيني للعقار. 

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كما تم الإطلاع على خطة التنفيذ على مستوى مناطق المملكة، وتحديثات نظام الوساطة العقارية ومسارات العمل، واستعرض تقرير الإستراتيجية ومستهدفات الهيئة لعام 2023م.


حضر الاجتماع نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير، والرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله الحماد، وممثّلو كل من وزارة المالية، وزارة العدل، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الاستثمار، الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وممثلي القطاع الخاص.

السعودية الهيئة العامة للعقار الشؤون البلدية التسجيل العيني للعقار مناطق المملكة

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