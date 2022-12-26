دون إصابات.. إخماد حريق بمحل مشويات في العجمي بالإسكندرية

نشب حريق بمحل مشويات في العجمي بالإسكندرية، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق.

وتباشر جهات التحقيق المعنية، التحقيق فى الواقعة لمعرفة أسباب وقوع الحادث.

تلقي اللواء خالد البروى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم الدخيلة بورود بلاغ بنشوب حريق بمحل مشويات بشارع في العجمي غرب الإسكندرية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الدخيلة ورجال الحماية المدنية رفقة سيارة إطفاء وسيارة إسعاف، إلى موقع الحادث لبدء التعامل مع النيران المتصاعدة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى باقي المحال المجاورة أو باقي أجزاء العقار، ولم ترد أي أنباء عن حدوث أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

ووفقًا للمعاينة الأولية، فالخسائر مادية بعد أن تسبب الحريق في إلحاق الضرر وبعض التلفيات فى المحل نتيجة وقوع الحادث، وذلك بوصول جسم مشتعل تسبب فى تصاعد النيران.