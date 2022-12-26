ممر آمن.. أردوغان يعلن اتخاذ خطوات جديدة شمال سوريا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن أنقرة ستتخذ خطوات جديدة في الشمال السوري، بخصوص إنشاء ممر آمن عند حدود تركيا الجنوبية بعمق 30 كيلومترا.

وقال أردوغان: "خطوات جديدة لسد ثغرات حزامنا الأمني بعمق 30 كم شمالي سوريا للقضاء بالكامل على التهديدات التي تستهدف بلادنا من الأراضي السورية”.

وأضاف: "سننتقل إلى مرحلة كفاح جديدة لتدمير كافة البنى التحتية والموارد التي يستمد منها حزب العمال الكردستاني الدعم والقوة بجانب قدراته العسكرية”.

إلي ذلك، أعلن أردوغان، أنه تم اكتشاف حقل غاز جديد باحتياطي 58 مليار متر مكعب في البحر الأسود.

وقال أردوغان في خطابه للأمة بعد اجتماع مجلس الوزراء: “اكتشفت سفينة الحفر التابعة لنا “فاتح” 58 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي على عمق 3223 مترًا تحت الماء".