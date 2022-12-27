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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استغل عمله سائقا معها.. القبض على المتهم بقتل سيدة العمل الخيري بالبحيرة

شهيدة العمل الخيرىسهير
شهيدة العمل الخيرى"سهير الأنصارى"

أثارت قضية مقتل سيدة العمل الخيري في محافظة البحيرة، سهير الأنصاري حالة من الحزن، بعدما تم العثور على جثتها ملقاة في الطريق الزراعي بدمنهور.

وكشف أحد المصادر لموقع "صدى البلد"، أن وراء الجريمة السائق الخاص بيها ، كان يعرف خط سيرها فغدر بيها و قتلها و سرق مصوغاتها الذهبية وحقيبتها وأموالها، حيث كانت في طريقها لتجهيز إحدى العرايس اليتيمات .  

حيث تمكنت الأجهزة الأمنية  بمركز و بندر دمنهور من القبض عليه واعترف بإرتكابه الجريمة، وجاري تقديمه للنيابة العامة لتولى التحقيق معه.

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وهبت حياتها لمساعدة المحتاجين.. القصة الكاملة لمقتل سيدة العمل الخيري في البحيرة

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قتلت في ظروف غامضة| تشييع جثمان سهير الأنصاري سيدة العمل الخيري بالبحيرة

تم تشيع الجثمان امس لسيدة الخير بمدينة دمنهور، والتي عرفت بـ«سيدة العمل الخيري»، وذلك عقب وفاتها في ظروف غامضة، وسط حالة من الحزن سيطرت على كثيرين، نظرا لسيرتها العطرة، حيث كانت تساهم في أعمال الخير وتجهيز العرائس غير القادرات، وتم دفن الجثمان بعد صلاة الجنازة عليها بمسجد الحبشي في مدينة دمنهور.

بداية الجريمة كانت العثور على جثة سيدة مسنة ملقاة خلف مبنى جامعة دمنهور على الطريق الزراعى بدائرة مركز دمنهور، بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى دمنهور التعليمى وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث .

تلقي مأمور مركز دمنهور بلاغاً من الأهالى بالعثور على جثة سيدة فى العقد السابع من العمر ملقاة بأرض زراعية خلف مبنى جامعة دمنهور بالطريق الزراعى و بالفحص تبين أن الجثة لسيدة مسنة تدعى "سهير الأنصارى ." ٦٢ سنة ، مقيمة بشارع ترعة البوص بمدينة دمنهور .

و بمناظرة الجثة تبين وجود جرح قطعى فى الرأس و كدمات متفرقة بالجسم ووجه اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيها و الاداه المستخدمة .

محافظة البحيرة مدينة دمنهور سهير الأنصاري سيدة الخير كشف غموض تشيع الجثمان سيدة مسنة العمل الخيري بمحافظة البحيرة

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