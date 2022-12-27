عاجل.. رد رسمي من البنك الأهلي عن طرح شهادات بفائدة مرتفعة

كشف هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، حقيقة طرح شهادات بقيمة فائدة مرتفعة.

وأضاف هشام عكاشة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة أم بي سي مصر، أن ما يتردد بشأن طرح شهادة بفائدة 20.5٪ غير صحيح تماما، وده سمعت كمان كلام أكتر من كده، وشهادات أكبر".

وأكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي ، أنه لا يوجد تفكير في شهادات جديدة الآن، وكل ما يتداول عن طرح شهادة عار تماما عن الصحة ولم يحدث.

الشائعات خلال الفترة الحالية

وتابع هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن الشائعات خلال الفترة الحالية كثيرة وكل الأمور مضحكة، وخاصة في موضوع طرح شهادة بفائدة مرتفعة.