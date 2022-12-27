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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاجل.. رد رسمي من البنك الأهلي عن طرح شهادات بفائدة مرتفعة

البنك الأهلي
البنك الأهلي

كشف هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، حقيقة طرح شهادات بقيمة فائدة مرتفعة. 

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بفائدة 20.5%.. البنك الأهلي يفجر مفاجأة عن طرح شهادات بفائدة كبيرة

وأضاف هشام عكاشة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة أم بي سي مصر، أن ما يتردد بشأن طرح شهادة بفائدة 20.5٪ غير صحيح تماما، وده سمعت كمان كلام أكتر من كده، وشهادات أكبر".

وأكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي ، أنه لا يوجد تفكير في شهادات جديدة الآن، وكل ما يتداول عن طرح شهادة عار تماما عن الصحة ولم يحدث. 

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بفائدة 20.5%.. البنك الأهلي يفجر مفاجأة عن طرح شهادات بفائدة كبيرة

الشائعات خلال الفترة الحالية

وتابع هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن الشائعات خلال الفترة الحالية كثيرة وكل الأمور مضحكة، وخاصة في موضوع طرح شهادة بفائدة مرتفعة.

البنك الاهلي شهادة شهادات شهادات بفائدة مرتفعة هشام عكاشه

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