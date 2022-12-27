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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

امطار غزيرة وثلوج ..

السعودية.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس المملكة اليوم

أمطار غزيرة - أرشيفي
أمطار غزيرة - أرشيفي

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، الثلاثاء، على مختلف مناطق السعودية .

وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة، قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الأجزاء الشمالية منها.

وأضاف أنه لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك (علقان، الظهر، جبل اللوز)، وكذلك على الأطراف الشمالية من السعودية، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، وجازان وعسير والباحة.

ونوه إلى وجود نشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها، يلي ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (25 درجة في مكة المكرمة، و20 درجة في كل من المدينة المنورة والرياض والدمام، و26 درجة في جدة، و16 درجة في أبها).

تحذير عاجل من الأرصاد السعودية بشأن طقس الثلاثاء

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