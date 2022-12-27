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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أمين الفتوى: المودة والرحمة لن يتحققا حتى يكون الإنسان مؤهلًا بالأخلاق| فيديو

الإفتاء المصرية
الإفتاء المصرية

في ظل مواصلة الإفتاء مساعيها للحفاظ على الترابط الأسري، قال الدكتور خالد عمران ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن الحياة الأسرية السوية هي جزء مهم من مهارات الحياة، مؤكدًا أنها أرقى علاقة تجمع بين اثنين.

 

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وأضاف "عمران" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" والمُذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن الله سبحانه وتعالى جعل الزواج ميثاقًا غليظا ووضع له مؤهلات ليدخل الإنسان فيه حتى تتم المودة والرحمة، متابعًا أن المودة والرحمة لن يتحققا حتى يكون الإنسان مؤهلًا بالأخلاق، موضحًا أن الأخلاق هنا تعني معرفة كيف يتعامل الشخص مع الطرف الأخر.

 

وأشار إلى أن دار الإفتاء تقدم دليلًا للمقبلين على الزواج وهو عصارة تجربة تقدمها دار الإفتاء ليبنى عليها حياة أسرية سليمة، لافتًا إلى أن هذا الدليل يحتوي على أبواب مصنفة للمشكلات وحلولًا لها.


 

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