دانا حمدان: لسه محبتش ومفيش حد قابلني وصلني لمرحلة أقوله بحبك| فيديو

وجهت الإعلامية لميس الحديدي اسئلة للشقيقات الثلاثة المتألقات مي سليم، ودانا وميس حمدان، اللاتي حللن ضيوفاً عليها على الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج كلمة أخيرة، على قناة اون مساء اليوم في أخر حلقات البرنامج قبل راس السنة 2023 وفاجاتهم بأول الاسئلة لماذا لم يقررن الارتباط من جانبها قالت الفنانة دانا حمدان أنها من الصعب أن تحب وذلك مقارنة بشقيقتها ميس حمدان قائلة : ماحبتش والناس بتسألني ليه مش بحب ؟ وإجابتي أني مش بحب ولا حبيت فأنا إنسانة برجي " الميزان " الذي يحكم مواليده أكثر من العواطف".

تابعت خلال لقاء " عبر " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:: " مافيش شخص قابلته وصلني لمرحلة الحب ممكن يبقى فيه تعود وإنبساط وكميا لكنها كل حتة بتبقى لوحدها لكن لم أقابل من يوصلني لجالة أن اقول له " " بحبك" وإلتقطت أطراف الحديث الفنانة ميس حمدان قائلة : " زي اي بنت حبيت ولبست في الحيط وحبيت مرتين لكني مؤمنة أن ده الشيء الوحيد الي مالوش تخطيط وممكن الي حبتهم قبل كده ورجعوا دلوقتي مايبقوش ماشيين مع متطلباتي لكن زي اي بنت مريت بتجارب حلوة ووحشة "

ورداً على سؤال الاعلامية الحديد هل أثرت عليهم تجربتي مي سليم أجابت كلاً من داناً وميس قائلتين : مش في دماغنا نسيناهم " وعقبت مي سليم قائلة : " كل واحدة فينا دماغها صعبة ودماغنا عنيدة وبشكلها وبطباعها وامي تعبت معانا في حكاية " الزن " على الزواج وإحنا كنا أربعة واختي داليا تزوجت في دبي لكن أمي تعبت معانا وفي الاخر رمت طوبتنا وقالت في الاخر التلاتة دول يخناروا بمزاجهم زهقت "

واصلت : " التجربتين السابقتين مش ماثرين عليا ومش قافلة الباب بالعكس عاوزة أتجوز وأخلف تاني وليلي دلوقتي عندها عندها 11 سنة ونفسي يبقى عندي ولد " لكنها أكدت أنها تعلمت من التجربتين انها لابد أن تكون متأكدة في خطوات إرتباطها القادمة أن العلاقة بها إستمرارية وأنه لايوجد نسبة 1% نسبة أنها تفشل قائلة : " لازم أكون متأكدة أن العلاقة الجاية مايبقاش فيها نسبة 1% أنها مش هتكمل "