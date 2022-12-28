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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السنجل يقول وأنا كمان.. بهاء الدين محمد يروج لأغنية مع عمرو دياب

بهاء الدين محمد وعمرو
بهاء الدين محمد وعمرو دياب

يروج الشاعر  بهاء الدين محمد، للاغنية الجديدة التى تجمعه بالهضبة عمرو دياب ، والتى من المقرر أن يتم طرحها قريبا والتى يتعاون فيها مع عزيز الشافعي لأول مرة. 

وقال بهاء الدين محمد ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك٧: “عمرو دياب سينجل، وعقبال عندكم، والسنجل يقول وانا كمان”. 

وأوضح بهاء الدين محمد عن أن للأغنية يتعاون فيه مع عزيز الشافعى والذى يتعاون لأول مرة مع عمرو دياب. 

نشر عمرو دياب مقطع فيديو له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر عمرو دياب ، في مقطع فيديو صغير من أغنيته الجديدة، وعلق قائلا: “عام سعيد”.

ألقى الحساب الرسمي لجائزة "ورلد ميوزك أورد" العالمية الضوء على تربع الهضبة عمرو دياب قائمة أفضل فنان عربي لعام 2022 عبر منصة أنغامي.

كما أشار حساب الجائزة إلى أن عمرو دياب الفنان الأكثر متابعة على المنصة بـ 16.1 مليون متابع كما أنه النجم العربي الأسطوري الأكثر مشاهدة على أنغامي مع اقتراب نهاية عام 2022. 

الهضبة عمرو دياب عزيز الشافعي الشاعر بهاء الدين محمد بهاء الدين محمد Arts Entertainment

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