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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إطلاق اسم اللواء مصطفى كامل محافظ بورسعيد الراحل على مبني الديوان العام المطور

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان و الراحل اللواء مصطفي كامل

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم ، إطلاق اسم الراحل اللواء دكتور مصطفى كامل محافظ بورسعيد الأسبق على مبنى الديوان العام المطور "الجناح الغربي"،  وذلك تقديرا وامتنانٱ لما قدمه الراحل اللواء دكتور مصطفى كامل من جهود كبيرة خلال فترة عمله محافظٱ لمدينة بورسعيد.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن اللواء الدكتور مصطفى كامل محافظ بورسعيد الأسبق صاحب أيادي بيضاء على محافظة بورسعيد  ،  وهو أحد رجال القوات المسلحة  المخلصين الذين ساهموا في الارتقاء بمحافظة بورسعيد ،  وكان دائم العمل والاجتهاد والاخلاص من أجل المحافظة ،  ولم يدخر جهدا في تقديم الدعم المتواصل لأهالي محافظة بورسعيد .

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد  نعى ببالغ الحزن والأسى وفاة اللواء دكتور مصطفى كامل محافظ بورسعيد الأسبق ، الذي وافته المنية الاحد الماضي، مؤكدا أنه أحد رجال القوات المسلحة المخلصين، و أننا فقدنا رجلا مخلصا محبا لوطنه وعمله،  وكان رمزا للصدق والنزاهة والتعاون والمحبة

كما تقدم محافظ بورسعيد صفوف المشاركين في تشييع جثمان اللواء الدكتور مصطفى كامل محافظ بورسعيد الأسبق،  في مدينة القاهرة. 

 و قدم محافظ بورسعيد واجب العزاء لأسرة اللواء الدكتور مصطفى كامل محافظ بورسعيد الأسبق،  داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه،  وأن ينعم على أسرته بالصبر والسلوان.

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جدير بالذكر، أن مبنى الديوان العام المطور "الجناح الغربي"، جرى تطويره حديثا و مزود  بأحدث النظم الإدارية والأجهزة الإلكترونية الحديثة ، ومقام على أحدث طراز،  ضمن أعمال التطوير التي شهدها الديوان العام مؤخرا.

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