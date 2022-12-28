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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بحثًا عن الطعام.. نمر ضخم يقتحم المنازل والمحلات ويصيب المارة بـ الهند

صدى البلد

بدأ نمر يائس في حالة من الهياج في قرية صغيرة مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 15 شخصًا أثناء البحث عن الطعام.

ضرب  النمر المتوحش ولاية آسام شمال شرق الهند، حيث هاجم 10 من السكان في معهد أبحاث الغابات المطيرة في تشينيجان، كما أصاب العديد من أفراد الغابات ، كل ذلك لأنه كان يتضور جوعًا من أجل الطعام، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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قال رانجيت كونوار ، من المعهد ، لـ Meda المحلية: "لقد هاجم النمر اثنين من ضباط الغابات في الصباح ، وأصبح الحيوان عدوانيًا للغاية ، وقد وضعنا أفخاخًا داخل الحرم الجامعي لالتقاطه - والجهود جارية لتعقبه".

وأضاف:"كان بعض السكان يحلقون ذقنهم بينما كان النمر يتجول في ساحات منازلهم"، كما يُعتقد أن الحيوان جاء إلى الحرم الجامعي من محمية جيبون للحياة البرية المجاورة ، حيث يتجول بحرية.

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في الوقت الحالي ، أثبتت جميع الجهود المبذولة لإمساك النمر بالفشل ، وتظهر لقطات الفيديو التي التقطها السكان المحليون أنه تسبب في فوضى لا توصف في المنطقة.

يُظهر أحد مقاطع الفيديو وهو يقفز من فوق بوابة عالية ، ويصطدم بسيارة قبل أن يهرب، وذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا أن من بين الجرحى طفلان وامرأة.

تعرض العديد من الجرحى للعض واحتاجوا إلى العلاج في المستشفى ، لكن يبدو أنهم خرجوا من دائرة الخطر الآن.

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