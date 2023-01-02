أخوكم عزوبي إلى الأبد.. شاب يقسم على المصحف بـ عدم الزواج أبدًا| فيديو

"أقسم بالله العظيم ألا أتزوج أبدًا" كان هذا جزءا من قسم رجل قرر أن يضرب عن الزواج مدى الحياة، ليحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لـ رجل وهو يضع يده على المصحف الكريم، ويقسم عليه بـ عدم الزواج نهائيًا.

ويسمع في مقطع الفيديو المتداول "أقسم بالله العظيم الذي أنزل هذا القرآن الكريم ألا أتزوج مدى الحياة، وأظل على العزوبية مهما كانت الظروف أو العروض".

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">رجل يقسم ويحلف على القرآن بأن لا يتزوج مدى الحياة 👀!<br> <a href="https://t.co/qBgxTdxfrj">pic.twitter.com/qBgxTdxfrj</a></p>— Gorgeous (@gorgeous4ew) <a href="https://twitter.com/gorgeous4ew/status/1609604417011220481?ref_src=twsrc%5Etfw">January 1, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

وأكمل الرجل الذي يبدو من لهجته أنه خليجي:" حتى لو بلغت من العمر عتيا، أخوكم فهد، عزوبي إلى الآبد ومدى الحياة"، وقد شاهد الفيديو المتداول أكثر من 350 ألف .