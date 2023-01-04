تسلا تستهدف الفئة الاقتصادية بأرخص سياراتها موديل 2 | صور

رصدت عدة تقارير صحفية نشرتها شركة Loup Ventures الأمريكية توضح أن العلامة التجارية المتخصصة في انتاج السيارات الكهربائية "تسلا" تهدف لدخول الفئة الاقتصادية من خلال سيارة ميسورة التكلفة.

ستحمل السيارة الجديدة اسم تسلا موديل 2 وستكون أسفل موديل 3 في أسطول تسلا، ومن المحتمل صدورها في عام 2024، وكان ايلون ماسك المدير التنفيذي لشركة تسلا قد لمح بالأمر في أكثر من مناسبة مؤخراً لجذب عملاء جدد لتسلا.

تسلا موديل 2

تأتي هذه الخطوة الجديدة من تسلا لمنافسة سيارات البنزين بشكل أقوى من خلال تخفيض التكاليف من أجل التوسع عالمياً في مزيد من الأسواق النامية، مما يعني إعادة ابتكار البطاريات الكهربائية لخفض تكلفة تصنيعها بشكل جذري، وهو ما تأمل تسلا بتحقيقه قريباً.

أكدت Loup Ventures أن تسلا أجلت الإعلان عن موديل 2 الجديد حتى عام 2024 حتى لا تؤثر على مبيعات موديل 3 الحالي، خاصة في الأسواق الصينية والأوروبية في ظل الركود الاقتصادي العالمي المتوقع خلال 2023.

تسلا موديل 2

كما لا ترغب تسلا في تكرار أخطاء الماضي والإعلان عن الموديلات بشكل مبكر وتأخرها في طرح هذه الموديلات لأعوام طويلة، ومن المتوقع أن يبدأ سعر تسلا موديل 2 الجديدة من 25 ألف دولار، وسيتم انتاج السيارة بمصانع تسلا بالصين.