فرقة السويس الثقافية تشارك فى استقبال المكتبة العالمية العائمة LOGOS HOPE بالسمسمية

أعد فرع ثقافة السويس الفريق الثقافى ، حفلا لاستقبال المكتبة العالمية العائمة "لوجوس هوب" لدى وصولها لأقليم قناة السويس وزيارة ميناء بورسعيد ، فى أولى محطاتها التى تستمر حتى 23 يناير القادم، صرح بذلك وكيل ووزارة إقليم القناة وسيناء الثقافى الكاتب محمد نبيل.

يأتى ذلك فى إطار التعاون المثمر بين الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة ومحافظوا إقليم قناة السويس وسيناء ، لوضع خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل ، للمشاركة في الحدث الكبير من خلال فرع ثقافة بورسعيد بإدارة الدكتورة جيهان الملكى ، استعدادا لوصول السفينة "لوجوس هوب" المكتبه العائمة والذى يستعد الاقليم وخاصة محافظة بورسعيد لاستقبالها فى حدث عالمى بميناء بورسعيد السياحى صباح اليوم .

حيث تستقبل المركب العائم "LOGOS HOPE " زائريها من الطلاب ومحبى القراءة من مختلف الأعمار والفئات ابتداءا من يوم الخميس 5 يناير 2023 بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء يوميا لمدة 20 يوما فيما عدا يوم الأحد اجازة ، و الجمعة من الثالثة عصرا حتى العاشرة مساء، ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء يوم 23 يناير مستكملة رحلتها إلى ميناء العقبة.

ومن المقرر مشاركه الفنية التابعة لإقليم القناة وسيناء الثقافي في إستقبال المكتبه العائمة .

وأكد وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي الكاتب محمد نبيل أنه خلال فترة رسو مركب الكتب بميناء بورسعيد سيتم إقامة الحفلات الفنية للفرق الموسيقية التابعة لإقليم القناة وسيناء الثقافي لإستقبال المكتبه العائمة على مدار اليوم فى ساحة مصر، فضلا عن تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية التي تتماشى مع الحدث.

وأشار إلى أن سفينة "لوجوس هوب" أكبر مكتبة عائمة في العالم تزور ‎مصر فهي سفينة ثقافية بها عدد مهول من الكتب، حيث تشمل أكثر من 5000 عنوان، بتتنوع موضوعاتها بين العلوم، والرياضة، فن الطبخ والفنون، الطب والمعاجم واللغات وأكتر ، بالإضافة إلى عروض تفاعلية تعريفية بتقدمها السفينة “المكتبة وهي أكبر مكتبة عائمة في العالم. هدفها نشر الثقافة في العالم والتشجيع على القراءة، تتنقل سنويا بين عشرات البلدان منها بلدان عربية أخرهم الامارات وليبيا ،وترسى ف ‎ميناء بورسعيد من يوم 4 يناير حتى 23 يناير. منذ اخر مرة زارت فيها مصر من قبل ثورة يناير منذ ٢٠١٠ .

جدير بالذكر أن السفينة LOGOS HOPE ، أكبر مكتبة بحرية متنقله فى العالم ”.و تعد “لوجوس هوب” واحدة من أسطول سفن تديره منظمة “جي بي أيه” الخيرية المسجلة في ألمانيا، والتي استضافت على متن سفنها من سنة 1970 أكثر من 42 مليون زائر في حوالي 150 دولة وإقليم حول العالم.