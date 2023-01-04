عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إسراء كيك.. التفاصيل الكاملة لسقوط بلوجر التيك توك بشحنة المخدرات الكبرى|صور

بلوجر تيك توك إسراء
بلوجر تيك توك إسراء كيك

تباشر جهات التحقيق في القاهرة التحقيقات مع بلوجر التيك توك الشهيرة إسراء محب والمعروفة بـ «إسراء كيك» عبر منصات التواصل الإجتماعي المختلفة، والتي تم ضبطها داخل شقة بمنطقة التجمع الخامس بصحبة شاب آخر وبحوزتهم كميات من مادة الحشيش المخدر وأيضا مادة الهيروين.

وأمرت جهات التحقيق في القاهرة، بالتحفظ على المضبوطات التي قدرت بما يقرب من 2 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدرة، و500 جرام من مادة الهيروين، لا سيما التحفظ على هواتف الفتاة الشهيرة بـ «إسراء كيك» والشاب المضبوط بصحبتها، وفحصهم.

بلوجر التيك توك إسراء كيك

كما قررت جهات التحقيقات في القاهرة، بعرض المواد المضبوطة على مصلحة الطب الشرعي وإصدار تقرير مفصل بها، وأيضا إجراء تحليل مخدرات لفتاة التيك توك المضبوطة والشاب الذي تم ضبطه برفقتها.

عازف الأورج داخل قسم الساحل.. ماذا حدث مع عبدالسلام في كمين المظلات؟

نلعب كوتشينة على الهدوم.. أميرة في مصيبة أمام محكمة الأسرة

عنيف أوي في العلاقة الزوجية.. شاهي أمام محكمة الأسرة: جسمي كله معلم

مش كفاية المنشطات.. مأساة هناء: الجيران بتسمع كل ألفاظه وكلامه

عارية مع 3 رجال.. يسر حضرت من العاصمة لممارسة الرذيلة بأسيوط|تفاصيل

صور سيدات عارية.. صباح في محكمة الأسرة: كان عامل ملاك طلع قواد

التفاصيل الكاملة لسقوط بلوجر التيك توك إسراء كيك بشحنة المخدرات

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط بلوجر التيك توك الشهيرة إسراء محب والمعروفة بـ إسراء كيك على منصات التواصل الإجتماعي.

بلوجر التيك توك إسراء محب

وعقب تقنين الإجراءات، ورصد نشاط بلوجر التيك توك الشهيرة إسراء كيك وتحديد موقعها داخل شقة بمنطقة التجمع الخامس، قامت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة بمداهمة الشقة وتمكنت من ضبط الفتاة وبرفقتها شاب وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة.

زوجة تصرخ في محكمة الأسرة: بيديني مخدر وبنج عشان يعمل المحرمات

تفاصيل 120 دقيقة على لسان منة شلبي.. ماذا حدث داخل مطار القاهرة؟

بفحص المواد المخدرة المضبوظة برفقة فتاة التيك توك إسراء كيك والشاب، تبين أنها لجوهر الحشيش والهيروين، حيث تم العثور على 2 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و500 جرام من مخدر الهيروين.

بلوجر تيك توك

بالفحص تبين أن الفتاة تدعى إسراء محب بلوجر على منصة التواصل تيك توك وشهرتها إسراء كيك، والشاب يدعى إسلام ش مالك محل ملابس من منطقة عين شمس في القاهرة، ويروجا الحشيش مستخدمين متابعي الأولى عبر منصات التواصل الإجتماعي والشباب والفتيات.

البلوجر إسراء كيك

وأفادت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بتمكنها من ضبط صاحب محل ملابس وبرفقته إحدى الفتيات "بلوجر على تطبيق تيك توك" بشقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبحوزتهما 2 كيلو حشيش و500 جرام هيروين.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 180,000 ألف جنيه تقريباً ، واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطه بقصد الإتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بلوجر البلوجر اسراء محب مخدرات بلوجر التيك توك شقة التجمع الخامس صفقة مخدرات اسراء محب أخبار الحوادث مخدرات اسراء كيك بلوجر تيك توك بلوجر تيك توك اسراء كيك ضبط اسراء كيك القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التنمر عليها.. رامي رضوان: بنتي زي القمر وكلام الناس ملوش قيمة

760 جنيهًا مرة واحدة| أسعار الذهب تتراجع بقوة وعيار 21 الآن مفاجأة

بنك مصر يصدر شهادة ادخار بعائد 25% لمدة عام

كلام مؤكد بنسبة 1000%.. سيف زاهر يكشف تفاصيل مفاجأة عن كولر وكهربا

رجع تاني.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 4-1-2023

مفاجأة.. الأهلي يقترب من ضم ثنائي بيراميدز

عازف الأورج داخل قسم الساحل.. ماذا حدث مع عبدالسلام في كمين المظلات؟

انهيار الدولار بالسوق السوداء بعد ارتفاع الاحتياطي.. ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

موضوعات متعلقة

عازف الأورج داخل قسم الساحل.. ماذا حدث مع عبدالسلام في كمين المظلات؟

نلعب كوتشينة على الهدوم.. أميرة في مصيبة أمام محكمة الأسرة

حفلتان مع 6 رجال.. حكاية دهب ويسر على أسرة الرذيلة

مش كفاية المنشطات.. مأساة هناء: الجيران بتسمع كل ألفاظه وكلامه

عارية مع 3 رجال.. يسر حضرت من العاصمة لممارسة الرذيلة بأسيوط|تفاصيل

صور سيدات عارية.. صباح في محكمة الأسرة: كان عامل ملاك طلع قواد

ترشيحاتنا

الأنبياء رحمة للإنسانية.. مفتي الجمهورية يزور البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

13 حكما.. معلومات لا تعرفها عن عازف الأورج محمد عبد السلام

مفوض اللجنة الأمريكية للحريات: السيسي يستحق بالغ التقدير لاهتمامه بمسألة الحريات الدينية

بالأسماء.. الصفقات الشتوية تمهد لموسم ناري في الأهلي

تطور خطير.. بولندا تحاكم مواطنين من روسيا وبيلاروس بتهمة التجسس|تفاصيل

الدولار يقترب من الـ 26 في منتصف تعاملات اليوم بالبنوك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انفصال من طرف واحد.. قصة زواج وطلاق هيثم محمد ووفاء قمر المثيرة للجدل

سعر أقراط جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا.. رقم صادم

السؤال المفخخ.. لماذا هاجم أحمد آدم منة شلبي في أزمتها؟

إني أخاف فواجع القدر.. سما رامي أيقونة متلازمة داون أمام الحرم المكي

فيديو

غرق مدينة براني .. سيول وأمطار غزيرة بمحافظة مرسى مطروح |فيديوجراف

العليا لمكافحة كورونا تكشف حقيقة عودة المتحور الجديد.. شاهد

زيادة جديدة في الأجور.. مفاجآت سارة للمواطنين بعد شهر رمضان

القبض على شيرين وحسام حبيب في لبنان والتحقيق معهما | اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

اﻟﻤﺰﻳﺪ