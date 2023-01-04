إسراء كيك.. التفاصيل الكاملة لسقوط بلوجر التيك توك بشحنة المخدرات الكبرى|صور

تباشر جهات التحقيق في القاهرة التحقيقات مع بلوجر التيك توك الشهيرة إسراء محب والمعروفة بـ «إسراء كيك» عبر منصات التواصل الإجتماعي المختلفة، والتي تم ضبطها داخل شقة بمنطقة التجمع الخامس بصحبة شاب آخر وبحوزتهم كميات من مادة الحشيش المخدر وأيضا مادة الهيروين.

وأمرت جهات التحقيق في القاهرة، بالتحفظ على المضبوطات التي قدرت بما يقرب من 2 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدرة، و500 جرام من مادة الهيروين، لا سيما التحفظ على هواتف الفتاة الشهيرة بـ «إسراء كيك» والشاب المضبوط بصحبتها، وفحصهم.

بلوجر التيك توك إسراء كيك

كما قررت جهات التحقيقات في القاهرة، بعرض المواد المضبوطة على مصلحة الطب الشرعي وإصدار تقرير مفصل بها، وأيضا إجراء تحليل مخدرات لفتاة التيك توك المضبوطة والشاب الذي تم ضبطه برفقتها.

التفاصيل الكاملة لسقوط بلوجر التيك توك إسراء كيك بشحنة المخدرات

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط بلوجر التيك توك الشهيرة إسراء محب والمعروفة بـ إسراء كيك على منصات التواصل الإجتماعي.

بلوجر التيك توك إسراء محب

وعقب تقنين الإجراءات، ورصد نشاط بلوجر التيك توك الشهيرة إسراء كيك وتحديد موقعها داخل شقة بمنطقة التجمع الخامس، قامت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة بمداهمة الشقة وتمكنت من ضبط الفتاة وبرفقتها شاب وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة.

بفحص المواد المخدرة المضبوظة برفقة فتاة التيك توك إسراء كيك والشاب، تبين أنها لجوهر الحشيش والهيروين، حيث تم العثور على 2 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و500 جرام من مخدر الهيروين.

بلوجر تيك توك

بالفحص تبين أن الفتاة تدعى إسراء محب بلوجر على منصة التواصل تيك توك وشهرتها إسراء كيك، والشاب يدعى إسلام ش مالك محل ملابس من منطقة عين شمس في القاهرة، ويروجا الحشيش مستخدمين متابعي الأولى عبر منصات التواصل الإجتماعي والشباب والفتيات.

البلوجر إسراء كيك

وأفادت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بتمكنها من ضبط صاحب محل ملابس وبرفقته إحدى الفتيات "بلوجر على تطبيق تيك توك" بشقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبحوزتهما 2 كيلو حشيش و500 جرام هيروين.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 180,000 ألف جنيه تقريباً ، واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطه بقصد الإتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.