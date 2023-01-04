السعودية تقدم مساعدات إنسانية واسعة لهذه الدول

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى بمدينة المكلا في محافظة حضرموت اليمنية، بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 729 حالة، وتوزيع 92 نظارة طبية، فضلاً عن إجراء 40 عملية جراحية تكللت جميعها ولله الحمد بالنجاح.

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى بمدينة المكلا في محافظة حضرموت اليمنية، بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية، المنفذ خلال اسبوع.

كما قام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 5.450 حالة، وتوزيع 991 نظارة طبية، فضلاً عن إجراء 400 عملية جراحية تكللت جميعها ولله الحمد بالنجاح.

وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بمركز العائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وفي إطار موازي، نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في مدينة إمباكي بجمهورية السنغال، وذلك خلال اسبوع، بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال البرنامج بالكشف على 5.500 حالة، وتوزيع 1.150 نظارة طبية، فضلاً عن إجراء 472 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.

وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تُنفّذها المملكة ممثلة بالمركز العائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.