السعودية.. الأمطار تحاصر سكان الرياض وتحرك عاجل من الدفاع المدني



وصلت فرق الدفاع المدني بالسعودية إلى مشروع بوابة الشرق لإخراج الساكنين جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة الرياض.

وكان سكان الحي تقدّموا ببلاغات تفيد بعدم وجود تصريف لمياه الأمطار؛ مما ألحق بهم خسائر مادية، مطالبين الجهات السعودية بمحاسبة المقصرين.

وقال المتضررون: الوضع خطير ومؤسف؛ فالموقع عانى من هذه المشكلة لأول مرة قبل أكثر من سنة، ولم يقم المطور بإيجاد الحل، وهو ما أثبت تقصيره في عمله؛ مما يستلزم فرض الرقابة على مشاريعه الجديدة حتى لا تتكرر الكوارث.

وأضافوا: هذا الموقع شهد تكرار هذه المشكلة طوال عام كامل، رغم أنه كان من الممكن إيجاد الحل، فأين الوعود بتنفيذ التصريف لكامل المشروع؟ وأين الاهتمام بجودة الحياة؟ إننا وعلى مدار سنة كاملة شهدنا هذا الوضع يتكرر ثلاث مرات.